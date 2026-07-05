Часть экипажей новых противоминных кораблей ВМС Украины завершила подготовку и успешно прошла оценивание.

Несмотря на ограничения Конвенции Монтре, Украина готова привлекать эти силы к международным операциям.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.

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Противоминные корабли ВМС Украины завершили подготовку

— По состоянию на сейчас наш противоминный дивизион, новосозданный, кстати, уже имеет в своем составе пять крупных противоминных кораблей. И это еще далеко не все, — подчеркнул он.

Как отметил спикер, экипажи новых кораблей прошли длительный цикл подготовки и адаптации к западным образцам военно-морской техники.

По его словам, часть этих экипажей уже прошла оценивание и готова к применению.

Плетенчук также сообщил, что из-за действия Конвенции Монтре украинские противоминные корабли пока не могут войти в акваторию Черного моря.

В то же время Украина уже готова присоединяться к международным операциям и выполнять задачи в составе международных сил.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил создать в составе Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины бригаду противоминной борьбы.

5 июля президент поздравил украинских военных с Днем Военно-Морских сил Украины.

Фото: Дмитрий Плетенчук

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