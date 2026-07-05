В Украине создан противоминный дивизион: Плетенчук раскрыл детали
- Часть экипажей новых противоминных кораблей ВМС ВСУ уже прошла оценивание и готова к выполнению задач.
- В состав новосозданного противоминного дивизиона входят пять крупных противоминных кораблей.
Часть экипажей новых противоминных кораблей ВМС Украины завершила подготовку и успешно прошла оценивание.
Несмотря на ограничения Конвенции Монтре, Украина готова привлекать эти силы к международным операциям.
Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.
Противоминные корабли ВМС Украины завершили подготовку
— По состоянию на сейчас наш противоминный дивизион, новосозданный, кстати, уже имеет в своем составе пять крупных противоминных кораблей. И это еще далеко не все, — подчеркнул он.
Как отметил спикер, экипажи новых кораблей прошли длительный цикл подготовки и адаптации к западным образцам военно-морской техники.
По его словам, часть этих экипажей уже прошла оценивание и готова к применению.
Плетенчук также сообщил, что из-за действия Конвенции Монтре украинские противоминные корабли пока не могут войти в акваторию Черного моря.
В то же время Украина уже готова присоединяться к международным операциям и выполнять задачи в составе международных сил.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил создать в составе Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины бригаду противоминной борьбы.
5 июля президент поздравил украинских военных с Днем Военно-Морских сил Украины.
Фото: Дмитрий Плетенчук