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Кабмін хоче доповнити медичні закони положеннями про вакцинацію та побічні реакції

законопроєкт щодо інфекційних хвороб
Фото: Pixabay

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт “Про захист населення від інфекційних хвороб”, яким пропонується визначити законодавчі засади проведення вакцинації.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Що передбачає законопроєкт

У законопроєкті пропонується, зокрема, встановити повноваження МОЗ щодо визначення переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

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Буде визначено також перелік обов’язкових щеплень, календар щеплень, вакцинації за станом здоров’я та за епідемічними показаннями.

Законопроєкт також пропонує чітко визначити джерела фінансування щодо проведення зазначених видів профілактичних щеплень.

Норма про побічні реакції

Чинне зараз законодавство у цій галузі пропонують доповнити термінами “побічні реакції” та “несприятливі події після вакцинації”, а також встановити порядок належного реагування за їх настання.

Передбачено осучаснення положення про права та обов’язки громадян та громадських об’єднань, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у цій сфері.

Передбачається, що законопроєктом також буде оновлено положення про права та обов’язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби або є бактеріоносіями.

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Джерело: Тарас Мельничук

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