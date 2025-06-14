15 минут спасают жизнь: стартует второй этап кампании Starlight Media о донорстве крови

В прошлом году ко Всемирному дню донора крови 14 июня медиагруппа Starlight Media, Факты ICTV и Вікна-новини совместно с Украинским центром трансплант-координации (УЦТК) инициировали социальную кампанию Донорство – бесценно.

Известные телеведущие – Оксана Гутцайт, Елена Фроляк и Яна Брензей снялись в тематическом промо-ролике, где в качестве доноров отметили важность регулярного донорства крови среди молодежи и широкой общественности.

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Сегодня, 14 июня, во Всемирный день донора стартует второй этап кампании, направленный на повышение уровня осведомленности украинцев о донорстве крови и ее компонентов.

Всемирный день донора крови: кампания Starlight Media

Примечательно, что Всемирный день донора крови – единственный день, не посвященный борьбе против конкретной болезни или существующей опасности для здоровья человека, как, например, СПИД, туберкулез или курение.

Ведь несмотря на все медицинские достижения в генетике и биологической промышленности, до сих пор не существует аналога крови при лечении многих медицинских состояний – от кровотечений, гематологических злокачественных новообразований и до крупных хирургических операций (от 40% до 54% крови в странах со средним уровнем дохода переливается детям в возрасте до 5 лет).

Единственным наиболее безопасным и надежным источником крови на сегодняшний день остаются добровольные безвозмездные доноры. Поэтому в текущем году фокус кампании сосредоточен на важности именно добровольного, регулярного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

Как рассказал генеральный директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль, до войны, по данным 2020 года, в Украине было почти в три раза меньше доноров крови, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

— С началом полномасштабной войны потребность в донорской крови резко возросла, но украинцы проявили свою сплоченность и с первых дней российской агрессии осуществляют донации, становятся регулярными донорами и закрывают потребности в донорской крови. Регулярные доноры особенно отзывчивы к призывам о помощи, поскольку каждый из них стал искренним сторонником именно добровольного безвозмездного донорства, — отметил Дмитрий Коваль.

Основным направлением кампании этого года станет тема “15 минут, спасающие жизнь”, разработанная для преодоления одного из главных барьеров – представления о донорстве как о длительной и сложной процедуре.

Также на диджитал-каналах Starlight Media, УЦТК и партнеров будут выходить смежные тематические серии материалов, призванные мотивировать большее количество людей становиться донорами крови на постоянной основе.

— Есть действия, которые могут изменить мир к лучшему, и решение стать донором относится именно к таким. К сожалению, вокруг донорства до сих пор существует много мифов, которые мешают ему стать по-настоящему массовым явлением. А с другой стороны — простое и честное информирование о том, насколько критически нужна кровь, может помочь людям принять это сознательное и важное решение. Мы рады снова присоединиться к этой миссии — миссии, которая спасает жизни, — отметила маркетинг-директор телеканалов ICTV и ICTV2 Полина Толмачева.

Присоединяйтесь к кампании Донорство — бесценно и станьте регулярными донорами. Ваши 15 минут могут стать для кого-то целой жизнью.

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