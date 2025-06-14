15 хвилин рятують життя: стартує другий етап кампанії Starlight Media про донорство крові

Минулого року до Всесвітнього дня донора крові 14 червня медіагрупа Starlight Media, Факти ICTV та Вікна-новини спільно з Українським центром трансплант-координації (УЦТК) ініціювали соціальну кампанію Донорство – безцінне.

Відомі телеведучі – Оксана Гутцайт, Олена Фроляк та Яна Брензей знялися у тематичному промо-ролику, де у якості донорів наголосили на важливості регулярного донорства крові серед молоді та широкої громадськості.

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Сьогодні, 14 червня, у Всесвітній день донора стартує другий етап кампанії, спрямований на підвищення рівня обізнаності українців про донорство крові та її компонентів.

Всесвітній день донора крові: кампанія Starlight Media

Примітно, що Всесвітній день донора крові – єдиний день, не присвячений боротьбі проти конкретної хвороби або існуючої небезпеки для здоров’я людини, як, наприклад, СНІД, туберкульоз або куріння.

Адже попри всі медичні досягнення в генетиці та біологічній промисловості, досі не існує аналога крові при лікуванні багатьох медичних станів – від кровотеч, гематологічних злоякісних новоутворень і до великих хірургічних операцій (від 40% до 54% крові в країнах із середнім рівнем доходу переливається дітям у віці до 5 років).

Єдиним найбільш безпечним і надійним джерелом крові на сьогодні залишаються добровільні безоплатні донори. Тому цього року фокус кампанії зосереджений на важливості саме добровільного, регулярного та безоплатного донорства крові та її компонентів.

Як розповів генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль, до війни, за даними 2020 року, в Україні було майже втричі менше донорів крові, ніж рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я.

– З початком повномасштабної війни потреба в донорській крові різко зросла, але українці проявили свою згуртованість і з перших днів російської агресії здійснюють донації, стають регулярними донорами і закривають потреби в донорській крові. Регулярні донори особливо чуйні до закликів про допомогу, оскільки кожен із них став щирим прихильником саме добровільного безоплатного донорства, – зазначив Дмитро Коваль.

Основним напрямком кампанії цього року стане тема “15 хвилин, що рятують життя”, розроблена для подолання одного з головних бар’єрів – уявлення про донорство як про тривалу і складну процедуру.

Також на діджитал-каналах Starlight Media, УЦТК і партнерів виходитимуть суміжні тематичні серії матеріалів, покликані мотивувати більшу кількість людей ставати донорами крові на постійній основі.

– Є дії, які здатні змінити світ на краще, і рішення стати донором належить саме до таких. На жаль, навколо донорства досі існує багато міфів, які заважають йому стати по-справжньому масовим явищем. А з іншого боку — просте і чесне інформування про те, наскільки критично потрібна кров, може допомогти людям ухвалити це свідоме і важливе рішення. Ми раді знову долучитися до цієї місії — місії, що рятує життя, — зазначила маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

Приєднуйтесь до кампанії Донорство — безцінне і станьте регулярними донорами. Ваші 15 хвилин можуть стати для когось цілим життям.

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