Для защиты почек: исследователи нашли действенные природные соединения

Некоторые соединения, входящие в состав кофе, зеленого чая и красного вина, могут эффективно предотвращать образование камней в почках.

Природные соединения для защиты почек

Чтобы узнать, как некоторые природные соединения влияют на развитие нефролитиаза (то есть мочекаменной болезни), ученые больницы Сирирадж при Университете Махидол (Бангкок, Таиланд) проанализировали действие кофеина, эпигаллокатехина-3-галлата (EGCG) из зеленого чая, N-ацетилцистеина и ресвератрола (из красного вина и винограда) и тригонеллина (компонент кофе).

Испытания показали, что нормальные белки мочи способны подавлять кристаллизацию и рост кальций-оксалатных образований, тогда как моча людей, склонных к нефролитиазу, наоборот, способствует их росту.

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Оказалось, что вещество зеленого чая почти полностью блокировало формирование опасных кристаллов.

Интересно, что ресвератрол продемонстрировал двойной эффект: он подавлял образование камней, но в то же время был способен способствовать их агрегации.

Следующий шаг — клинические испытания на людях.

Исследователи убеждены, что результаты этого исследования смогут войти в практические рекомендации по профилактике нефролитиаза.

Источник: Medscape Medical News

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