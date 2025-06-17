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Кишечная палочка в водоемах: 12% проб не соответствуют санитарным нормам

гепатит, лабораторний аналіз води
Фото: Unsplash

Вода в некоторых водоемах Украины может представлять угрозу для здоровья — в пробах специалисты обнаружили кишечную палочку.

Кишечная палочка и загрязнение

Специалисты региональных центров контроля и профилактики заболеваний еженедельно осуществляют забор и лабораторный анализ проб воды, чтобы своевременно выявить превышение опасных показателей.

По результатам лабораторного мониторинга, который проводился с 6 по 12 июня, 12,2% от общего количества образцов (21 из 172 проб) не соответствовали санитарным нормам по показателю лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП).

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Кроме того, 20 из 109 (18,3%) свидетельствовали о потенциальной угрозе для здоровья.

Поэтому перед отдыхом на воде медики советуют проверять актуальную информацию о качестве воды и при малейших сомнениях воздержаться от купания.

Напомним, что кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции.

Среди основных симптомов — тошнота, диарея, боли в животе, повышенная температура, а также обезвоживание, которое проявляется сухостью во рту, отсутствием мочеиспускания и общей слабостью.

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Источник: Минздрав

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