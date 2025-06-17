Кишечная палочка в водоемах: 12% проб не соответствуют санитарным нормам
Вода в некоторых водоемах Украины может представлять угрозу для здоровья — в пробах специалисты обнаружили кишечную палочку.
Кишечная палочка и загрязнение
Специалисты региональных центров контроля и профилактики заболеваний еженедельно осуществляют забор и лабораторный анализ проб воды, чтобы своевременно выявить превышение опасных показателей.
По результатам лабораторного мониторинга, который проводился с 6 по 12 июня, 12,2% от общего количества образцов (21 из 172 проб) не соответствовали санитарным нормам по показателю лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП).
Кроме того, 20 из 109 (18,3%) свидетельствовали о потенциальной угрозе для здоровья.
Поэтому перед отдыхом на воде медики советуют проверять актуальную информацию о качестве воды и при малейших сомнениях воздержаться от купания.
Напомним, что кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции.
Среди основных симптомов — тошнота, диарея, боли в животе, повышенная температура, а также обезвоживание, которое проявляется сухостью во рту, отсутствием мочеиспускания и общей слабостью.