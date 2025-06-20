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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Боротьба з депресією: виявлено, як одна доза кетаміну змінює роботу мозку

мозок аутизм дослідження
Фото: Depositphotos

Нове дослідження, представлене на конференції Psychedelic Science 2025, показало, що навіть одноразова доза кетаміну здатна кардинально змінити роботу різних ділянок мозку.

Як кетамін лікує депресію та впливає на мозок

У дослідженні взяли участь 11 здорових чоловіків. Після введення дози кетаміну їхній мозок сканували за допомогою функціональної МРТ та позитронно-емісійної томографії.

Виявилось, що ділянки, відповідальні за мислення, почали більш активно взаємодіяти з сенсорними, які зазвичай опрацьовують тілесні відчуття.

Зараз дивляться

Найбільші зміни зафіксували в так званій мережі за замовчуванням (DMN) — зоні, що відповідає за мрії, роздуми й планування.

Саме через гіперактивність її зазвичай пов’язують із депресією. Під впливом кетаміну вона припинила домінувати.

Науковці припускають, що  це може свідчити про глибоку реорганізацію нейронної системи.

Саме цим, ймовірно, пояснюється швидкий ефект кетаміну, коли пацієнти відчувають полегшення вже через години після процедури.

На відміну від традиційних антидепресантів, кетамін пропонує своєрідний маркер до одужання.

– Це схоже на перезавантаження комп’ютера. Кетамін тимчасово вимикає звичні шаблони, дозволяючи мозку будувати нові, здоровіші зв’язки, – пояснює один із дослідників.

Однак автори зазначають, що результати попередні: вибірка була невеликою, учасники — лише чоловіки, і відсутня контрольна група.

Та навіть за таких умов це відкриває шлях до лікування не лише депресії, а й інших психічних розладів.

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Джерело: Live Science

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