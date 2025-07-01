Кожна шоста людина світу страждає від самотності: як це впливає на здоров’я
Кожна шоста людина у світі страждає від самотності, і ця тенденція є дуже небезпечною.
Виявляється, щогодини у світі гинуть близько 100 людей, чия смерть безпосередньо або опосередковано пов’язана з самотністю — це понад 871 000 смертей на рік.
Такого висновку дійшли експерти Комісії ВООЗ з соціальних зв’язків, які досліджували як це впливає на здоров’я та загальний добробут людства.
Самотність як виклик: вплив на здоров’я
У звіті зазначено, що особливо гостро реагують на самотність молодь, люди з інвалідністю, представники сексменшин і жителі країн із низьким доходом. Примітно, що останніх удвічі більше, ніж у розвинутих державах.
За даними ВООЗ, самотність збільшує ризик серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, депресії та навіть летальних випадків.
Вона впливає на успішність у навчанні, можливість знайти роботу та якість життя.
Наприклад, підлітки, які почуваються самотніми, мають на 22% нижчі оцінки, а дорослі — нижчі доходи і вищий рівень психічних розладів.
Що пропонує ВООЗ: програма заходів
Водночас соціальні зв’язки мають силу зцілювати і навіть надавати сили долати кризові ситуації, є безпечнішими і здоровішими.
Тож комісія ВООЗ пропонує дорожню карту з п’яти напрямів: нова політика, розширення досліджень, впровадження ефективних програм, створення індексу соціальних зв’язків та формування нових соціальних норм.
Особливий акцент — на цифрову культуру: технології мають єднати, а не сприяти розриву стосунків.
— У час, коли ми маємо стільки способів зв’язатися один з одним, так багато людей почуваються самотніми. Ми можемо і маємо це змінити, — наголосив Вівек Мурті, співголова Комісії ВООЗ.
Джерело: ВООЗ