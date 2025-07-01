Кожна шоста людина світу страждає від самотності: як це впливає на здоров’я

Кожна шоста людина у світі страждає від самотності, і ця тенденція є дуже небезпечною.

Виявляється, щогодини у світі гинуть близько 100 людей, чия смерть безпосередньо або опосередковано пов’язана з самотністю — це понад 871 000 смертей на рік.

Такого висновку дійшли експерти Комісії ВООЗ з соціальних зв’язків, які досліджували як це впливає на здоров’я та загальний добробут людства.

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Самотність як виклик: вплив на здоров’я

У звіті зазначено, що особливо гостро реагують на самотність молодь, люди з інвалідністю, представники сексменшин і жителі країн із низьким доходом. Примітно, що останніх удвічі більше, ніж у розвинутих державах.

За даними ВООЗ, самотність збільшує ризик серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, депресії та навіть летальних випадків.

Вона впливає на успішність у навчанні, можливість знайти роботу та якість життя.

Наприклад, підлітки, які почуваються самотніми, мають на 22% нижчі оцінки, а дорослі — нижчі доходи і вищий рівень психічних розладів.

Що пропонує ВООЗ: програма заходів

Водночас соціальні зв’язки мають силу зцілювати і навіть надавати сили долати кризові ситуації, є безпечнішими і здоровішими.

Тож комісія ВООЗ пропонує дорожню карту з п’яти напрямів: нова політика, розширення досліджень, впровадження ефективних програм, створення індексу соціальних зв’язків та формування нових соціальних норм.

Особливий акцент — на цифрову культуру: технології мають єднати, а не сприяти розриву стосунків.

— У час, коли ми маємо стільки способів зв’язатися один з одним, так багато людей почуваються самотніми. Ми можемо і маємо це змінити, — наголосив Вівек Мурті, співголова Комісії ВООЗ.

Джерело: ВООЗ

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