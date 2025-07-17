В Британии успешно применили новаторскую методику ЭКО: в чем суть прорыва

В Великобритании родились восемь здоровых детей после новаторской процедуры по созданию ЭКО-эмбрионов из ДНК трех человек.

Эта процедура помогла предотвратить наследование детьми неизлечимых генетических заболеваний, говорится в журнале New England Journal of Medicine.

Новаторская методика ЭКО: подробности

Сообщается, что у всех матерей был высокий риск передачи опасных для жизни заболеваний своим детям из-за мутаций в митохондриях — крошечных структурах, которые находятся внутри клеток и обеспечивают их энергией, необходимой для функционирования.

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Врачи по всему миру с нетерпением ждали новостей о родах и здоровье детей после того, как в 2015 году Британия изменила законодательство, разрешив эту процедуру.

В 2017 году регулятор фертильности выдал первую лицензию клинике по лечению бесплодия при Университете Ньюкасла, где врачи стали пионерами этой методики.

Четверо мальчиков и четыре девочки, включая одну пару однояйцевых близнецов, родились у семи женщин и не имеют признаков митохондриальных заболеваний, которые были у них в группе риска. Еще одна беременность продолжается.

По словам экспертов, первые симптомы митохондриального заболевания, как правило, проявляются в раннем детстве, когда энергоемкие органы, такие как мозг, сердце и мышцы, начинают отказывать.

Многие дети с этим заболеванием отстают в развитии, передвигаются в инвалидных колясках и умирают в раннем возрасте. Примерно один из 5 тыс. новорожденных страдает этим заболеванием.

Первые восемь детей, рожденных благодаря этой процедуре, здоровы.

Генетические тесты показали, что у младенцев отсутствовали или были обнаружены мутантные митохондрии в низком количестве, причем часть из них передались от матери во время процедуры.

Хотя эти уровни считаются слишком низкими, чтобы вызвать заболевание, это говорит о том, что процедуру еще можно усовершенствовать.

Источник : The Guardian

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