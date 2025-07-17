У Британії успішно застосували новаторську методику ЕКЗ: у чому суть прориву

У Великій Британії народилися вісім здорових дітей після новаторської процедури зі створення ЕКЗ-ембріонів із ДНК трьох осіб.

Ця процедура допомогла запобігти успадкуванню дітьми невиліковних генетичних захворювань, йдеться в журналі New England Journal of Medicine.

Новаторська методика ЕКЗ: подробиці

Повідомляється, що у всіх матерів був високий ризик передачі небезпечних для життя захворювань своїм дітям через мутації в мітохондріях – крихітних структурах, розміщених всередині клітин, що забезпечують їх енергією, необхідною для функціонування.

Зараз дивляться

Лікарі по всьому світу з нетерпінням чекали новин про пологи і здоров’я дітей після того, як у 2015 році Британія змінила законодавство, дозволивши цю процедуру.

У 2017 році регулятор фертильності видав першу ліцензію клініці з лікування безпліддя при Університеті Ньюкасла, де лікарі стали піонерами цієї методики.

Четверо хлопчиків і чотири дівчинки, а зокрема одна пара однояйцевих близнюків, народилися у семи жінок і не мають ознак мітохондріальних захворювань, які були у них у групі ризику. Ще одна вагітність триває.

За словами експертів, перші симптоми мітохондріального захворювання зазвичай проявляються в ранньому дитинстві, коли енергоємні органи, такі як мозок, серце і м’язи, починають відмовляти.

Багато дітей з цим захворюванням відстають у розвитку, пересуваються в інвалідних візках і помирають у ранньому віці. Приблизно один з 5 тис. новонароджених страждає на це захворювання.

Перші вісім дітей, народжені завдяки цій процедурі, здорові.

Генетичні тести показали, що у немовлят відсутні або є мутантні мітохондрії в низькій кількості, причому частина з них передалася від матері під час процедури.

Хоча ці рівні вважаються занадто низькими, щоб викликати захворювання, це свідчить про те, що процедуру ще можна вдосконалити.

Джерело : The Guardian

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