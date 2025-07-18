Простуда, которая парализует: ученые обнаружили ген, который делает организм беззащитным

Британские ученые выяснили, почему обычная простуда может привести к параличу: они обнаружили генетическую связь между вирусами и тяжелым поражением нервов.

Об этом сообщает издание The Independent.

Последствия обычной простуды и генетика

Десятилетиями медики не могли понять, почему у детей легкая простуда или простая на первый взгляд желудочная инфекция приводят к таким необратимым последствиям, как паралич.

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Но все изменилось после странного случая в 2011 году, когда восьмимесячная девочка, перенесшая грипп, потеряла способность дышать.

У братьев ребенка ранее были похожие симптомы. Это натолкнуло врачей на мысль, что проблема может скрываться… в генах.

Исследование установило, что у детей была мутация в гене RCC1, который обеспечивает стабильную работу нервной системы.

Из-за этого даже легкая инфекция запускала опасное воспаление, которое разрушало нейроны — клетки, управляющие движениями и дыханием.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые провели эксперименты на клетках пациентов и даже создали “парализованных” мушек-дрозофил, которые имели схожие нервные поражения.

Результаты показали, что мутация RCC1 действительно ослабляет организм, в результате чего он становится уязвимым даже к простейшим вирусам.

Это открытие может изменить подходы к лечению и профилактике паралича, вызванного обычными инфекциями.

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