Простуда, которая парализует: ученые обнаружили ген, который делает организм беззащитным
Британские ученые выяснили, почему обычная простуда может привести к параличу: они обнаружили генетическую связь между вирусами и тяжелым поражением нервов.
Об этом сообщает издание The Independent.
Последствия обычной простуды и генетика
Десятилетиями медики не могли понять, почему у детей легкая простуда или простая на первый взгляд желудочная инфекция приводят к таким необратимым последствиям, как паралич.
Но все изменилось после странного случая в 2011 году, когда восьмимесячная девочка, перенесшая грипп, потеряла способность дышать.
У братьев ребенка ранее были похожие симптомы. Это натолкнуло врачей на мысль, что проблема может скрываться… в генах.
Исследование установило, что у детей была мутация в гене RCC1, который обеспечивает стабильную работу нервной системы.
Из-за этого даже легкая инфекция запускала опасное воспаление, которое разрушало нейроны — клетки, управляющие движениями и дыханием.
Чтобы подтвердить гипотезу, ученые провели эксперименты на клетках пациентов и даже создали “парализованных” мушек-дрозофил, которые имели схожие нервные поражения.
Результаты показали, что мутация RCC1 действительно ослабляет организм, в результате чего он становится уязвимым даже к простейшим вирусам.
Это открытие может изменить подходы к лечению и профилактике паралича, вызванного обычными инфекциями.