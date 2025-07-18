Застуда, що паралізує: вчені виявили ген, який робить організм беззахисним

Британські вчені дізнались, чому звичайна застуда може призвести до паралічу: вони знайшли генетичний зв’язок між вірусами та важким ураженням нервів.

Про це повідомляє видання The Independent.

Наслідки звичайної застуди і генетика

Десятиліттями медики не могли зрозуміти, чому у дітей легка застуда або проста на перший погляд шлункова інфекція призводять до таких незворотніх наслідків, як-от параліч.

Зараз дивляться

Але все змінилося після дивного випадку у 2011 році, коли восьмимісячна дівчинка, яка перенесла грип, втратила здатність дихати.

Брати дитини раніше мали схожі симптоми. Це наштовхнуло лікарів на ідею, що проблема може ховатися… у генах.

Дослідження встановило, що діти мали мутацію в гені RCC1, який забезпечує стабільну роботу нервової системи.

Через це навіть легка інфекція запускала небезпечне запалення, яке руйнувало нейрони — клітини, які керують рухами та диханням.

Щоби підтвердити гіпотезу, вчені провели експерименти на клітинах пацієнтів і навіть створили “паралізованих” мушок-дрозофіл, які мали схожі нервові ураження.

Результати показали, що мутація RCC1 дійсно ослаблює організм, внаслідок чого він стає уразливим навіть до найпростіших вірусів.

Це відкриття може змінити підходи до лікування та профілактики паралічу, викликаного звичайними інфекціями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.