Ученые научились превращать яд животных в антибиотики

Пока медики борются с антибиотикорезистентностью, ученые Пенсильванского университета открыли неожиданный источник для разработки новых лекарств — яд змей, пауков, скорпионов и даже морских улиток.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

ИИ помог превратить яд в мощные антибиотики: детали

Использование ядов в медицинских целях давно известно, однако недавнее исследование выводит этот метод на принципиально новый уровень.

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Используя искусственный интеллект, исследователи обработали огромную базу — 40 млн пептидов (коротких белков) из ядов животных и обнаружили 386 молекул с ярко выраженным антибактериальным действием.

Технология работает следующим образом: ИИ сначала анализирует и сортирует потенциально интересные пептиды, затем ученые синтезируют их и проверяют, насколько хорошо они разрушают оболочки бактерий.

В лабораторных тестах 53 из 58 созданных соединений эффективно уничтожили устойчивые микроорганизмы — например, кишечную палочку и стафилококк — и при этом не повреждали клетки человека.

Кроме того, один из пептидов, выделенный из яда пауков, уничтожал без побочных реакций до 99% бактерий, вызывающих менингит, пневмонию, урологические инфекции и т. д.

Сейчас исследователи тестируют молекулы на безопасность и продолжительность действия.

Однако они планируют внедрить платформу, которая будет работать по непрерывному циклу: информация о животных ядах будет обучать искусственный интеллект, далее алгоритмы ИИ будут проводить химические исследования, а ученые вместе с фармацевтами будут разрабатывать новые антибиотики в рекордно короткие сроки.

По мнению ученых, это может радикально изменить борьбу с резистентными бактериями.

Источник: Еarth

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