Учені навчились перетворювати отруту тварин на антибіотики

Поки медики борються з антибіотикорезистентністю, науковці Пенсильванського університету відкрили несподіване джерело для розробки нових ліків — отруту змій, павуків, скорпіонів та навіть морських равликів.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications.

ШІ допоміг перетворити отруту на потужні антибіотики: деталі

Використання отрут у медичних цілях давно відоме, проте недавнє дослідження виводить цей метод на принципово новий рівень.

Зараз дивляться

Використовуючи штучний інтелект, дослідники опрацювали величезну базу — 40 млн пептидів (коротких білків) з отрут тварин і виявили 386 молекул з яскраво вираженою антибактеріальною дією.

Технологія працює так: ШІ спочатку аналізує і сортує потенційно цікаві пептиди, потім вчені синтезують їх і перевіряють, наскільки добре вони руйнують оболонки бактерій.

У лабораторних тестах 53 з 58 створених сполук ефективно знищили стійкі мікроорганізми — наприклад, кишкову паличку і стафілокок — і при цьому не пошкоджували клітини людини.

Крім того, один з пептидів, виділений із павукової отрути, знищував без жодної побічної реакції до 99% бактерій, які викликають менингіт, пневмонію, урологічні инфекції тощо.

Наразі дослідники тестують молекули на безпечність і тривалість дії. Однак вони планують запровадити платформу, що працюватиме за безперервним циклом: інформація про тваринні отрути навчатиме штучний інтелект, далі алгоритми ШІ проводитимуть хімічні дослідження, а науковці разом із фармацевтами розроблятимуть нові антибіотики у рекордно короткі терміни.

На думку вчених, це може радикально змінити боротьбу з резистентними бактеріями.

Джерело: Еarth

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