Июль, 13 в 14:22

В Украине начался сезон арбузов. Крупнейшим поставщиком арбузов украинцам является Херсонская область, однако в этом году ситуацию изменило масштабное военное вторжение России на нашу территорию.

Сейчас Херсонская область временно оккупирована врагом, который к тому же ворует наш урожай.

До войны более 50% всех бахчевых на прилавки магазинов и супермаркетов поставляла именно Херсонская область.

Сейчас смотрят

Факты ICTV поинтересовались, сколько стоят арбузы в популярных сетевых супермаркетах страны.

Так, в Сільпо цена на арбуз — 27,90 грн за кг.

В сети АТБ арбуз можно купить за 29,95 грн за кг.

В супермаркете Novus арбуз стоит 27, 89 грн за кг.

В торговой сети Фора органический арбуз стоит 42,9 грн за кг.

В сети Metro арбуз мини стоит 69,90 грн за кг.

Сеть гипермаркетов Грош продает импортные арбузы за 34,80 грн/кг.

Как сообщает издание Думская, в этом году именно аграрии Одесской области решили увеличить посадочные площади под арбузы. В настоящее время во многих фермерских хозяйствах идут работы по сбору сочной ягоды.

По словам экспертов, высокая стоимость арбузов предопределена началом сезона на эту ягоду. Обычно первые ягоды всегда стоят подороже.

Кроме того, некоторые торговые сети импортируют арбузы из-за границы. Это также влияет на их цену. Выросла в стоимости и логистика.

Источник: Сільпо, АТБ, Novus, Фора, Metro, Грош