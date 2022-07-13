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Факты / Украина / Общество

Сезон арбузов начался: сколько стоит ягода в популярных супермаркетах

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сезон арбузов начался: сколько стоит ягода в популярных супермаркетах
Фото: Pixabay

В Украине начался сезон арбузов. Крупнейшим поставщиком арбузов украинцам является Херсонская область, однако в этом году ситуацию изменило масштабное военное вторжение России на нашу территорию.

Сейчас Херсонская область временно оккупирована врагом, который к тому же ворует наш урожай.

До войны более 50% всех бахчевых на прилавки магазинов и супермаркетов поставляла именно Херсонская область.

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Факты ICTV поинтересовались, сколько стоят арбузы в популярных сетевых супермаркетах страны.

Так, в Сільпо цена на арбуз — 27,90 грн за кг.

В сети АТБ арбуз можно купить за 29,95 грн за кг.

В супермаркете Novus арбуз стоит 27, 89 грн за кг.

В торговой сети Фора органический арбуз стоит 42,9 грн за кг.

В сети Metro арбуз мини стоит 69,90 грн за кг.

Сеть гипермаркетов Грош продает импортные арбузы за 34,80 грн/кг.

Как сообщает издание Думская, в этом году именно аграрии Одесской области решили увеличить посадочные площади под арбузы. В настоящее время во многих фермерских хозяйствах идут работы по сбору сочной ягоды.

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По словам экспертов, высокая стоимость арбузов предопределена началом сезона на эту ягоду. Обычно первые ягоды всегда стоят подороже.

Кроме того, некоторые торговые сети импортируют арбузы из-за границы. Это также влияет на их цену. Выросла в стоимости и логистика.

Источник: Сільпо, АТБ, Novus, Фора, Metro, Грош

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