Окулист и диетолог назвали пять продуктов, необходимых для здоровья глаз
Оптометрист Франческа Маркетти и специалист по питанию в области общественного здравоохранения Эмма Дербишир назвали пять продуктов, которые действительно полезны для зрения.
Пять продуктов для здоровья глаз
Прежде всего, эксперты рекомендуют съедать одну порцию жирной рыбы, такой как лосось и скумбрия, в неделю, чтобы получать 250 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая очень важна для клеточных мембран сетчатки глаза.
Летом лосося и скумбрию можно приготовить на гриле — это вкусное и богатое омега-3 основное блюдо, которое эффективно поддержит наше зрение.
Красное мясо — хороший источник цинка, который играет важную роль в работе сетчатки, поскольку способствует поддержанию нормального зрения. Стейк на гриле или бараньи отбивные — отличный способ добавить цинк в летние блюда.
По словам Франчески Маркетти, темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат витамины Е и С, необходимые для защиты клеток от окислительного стресса. Добавляйте шпинат в салаты для питательного гарнира к барбекю.
Эмма Дербишир подчеркнула важность для здоровья глаз такого макулярного каротиноида, как зеаксантин, который содержится в оранжевых и желтых фруктах и овощах, таких как кукуруза и сладкий картофель.
Витамин С, содержащийся в апельсинах и ягодах, по словам диетолога, помогает защитить клетки от окислительного стресса, вызванного солнечным светом и загрязнением воздуха.
Яйца также входят в меню для поддержания здорового зрения, поскольку содержат витамин B2, который, по словам Дербишир, помогает поддерживать прозрачность хрусталика и необходим для нормального зрения.
Несмотря на доступность этих богатых питательными веществами продуктов, исследования показывают, что многим людям по-прежнему не удается потреблять их в достаточном количестве.
Источник: Express