Окулист и диетолог назвали пять продуктов, необходимых для здоровья глаз

Оптометрист Франческа Маркетти и специалист по питанию в области общественного здравоохранения Эмма Дербишир назвали пять продуктов, которые действительно полезны для зрения.

Пять продуктов для здоровья глаз

Прежде всего, эксперты рекомендуют съедать одну порцию жирной рыбы, такой как лосось и скумбрия, в неделю, чтобы получать 250 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая очень важна для клеточных мембран сетчатки глаза.

Летом лосося и скумбрию можно приготовить на гриле — это вкусное и богатое омега-3 основное блюдо, которое эффективно поддержит наше зрение.

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Красное мясо — хороший источник цинка, который играет важную роль в работе сетчатки, поскольку способствует поддержанию нормального зрения. Стейк на гриле или бараньи отбивные — отличный способ добавить цинк в летние блюда.

По словам Франчески Маркетти, темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат витамины Е и С, необходимые для защиты клеток от окислительного стресса. Добавляйте шпинат в салаты для питательного гарнира к барбекю.

Эмма Дербишир подчеркнула важность для здоровья глаз такого макулярного каротиноида, как зеаксантин, который содержится в оранжевых и желтых фруктах и овощах, таких как кукуруза и сладкий картофель.

Витамин С, содержащийся в апельсинах и ягодах, по словам диетолога, помогает защитить клетки от окислительного стресса, вызванного солнечным светом и загрязнением воздуха.

Яйца также входят в меню для поддержания здорового зрения, поскольку содержат витамин B2, который, по словам Дербишир, помогает поддерживать прозрачность хрусталика и необходим для нормального зрения.

Несмотря на доступность этих богатых питательными веществами продуктов, исследования показывают, что многим людям по-прежнему не удается потреблять их в достаточном количестве.

Источник: Express

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