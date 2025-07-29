Окуліст і дієтолог назвали п’ять продуктів, необхідних для здоров’я очей
Оптометрист Франческа Маркетті та фахівець з харчування в галузі громадського здоров’я Емма Дербішир назвали п’ять продуктів, які дійсно корисні для зору.
П’ять продуктів для здоров’я очей
Насамперед експерти рекомендують з’їдати одну порцію жирної риби, такої як лосось і скумбрія, на тиждень, щоб отримувати 250 мг докозагексаєнової кислоти (ДГК), яка дуже важлива для клітинних мембран сітківки ока.
Влітку лосось і скумбрію можна приготувати на грилі – це смачна і багата омега-3 основна страва, яка ефективно підтримає наш зір.
Червоне м’ясо – хороше джерело цинку, який відіграє важливу роль в роботі сітківки, оскільки сприяє підтримці нормального зору. Стейк на грилі або баранячі відбивні – відмінний спосіб додати цинк в літні страви.
За словами Франчески Маркетті, темно-зелені листові овочі, такі як шпинат і капуста, містять вітаміни Е і С, необхідні для захисту клітин від окислювального стресу. Додавайте шпинат в салати для поживного гарніру до барбекю.
Емма Дербішир підкреслила важливість для здоров’я очей такого макулярного каротиноїду, як зеаксантин, який міститься в помаранчевих і жовтих фруктах і овочах, таких як кукурудза і солодка картопля.
Вітамін С, що міститься в апельсинах і ягодах, за словами дієтолога, допомагає захистити клітини від окислювального стресу, викликаного сонячним світлом і забрудненням повітря.
Яйця також входять до меню для підтримки здорового зору, оскільки містять вітамін B2, який, за словами Дербішир, допомагає підтримувати прозорість кришталика і необхідний для нормального зору.
Незважаючи на доступність цих багатих поживними речовинами продуктів, дослідження показують, що багатьом людям, як і раніше, не вдається споживати їх у достатній кількості.
Джерело: Express