Аптекам разрешили изготавливать больше лекарств на основе каннабиса: детали

Министерство здравоохранения расширило перечень лекарственных средств на базе растительной субстанции каннабиса, которые изготавливают в аптеках.

Обновленный перечень препаратов на основе каннабиса: что известно

Согласно приказу Минздрава № 1134 от 16.07.2025, в перечень вошли:

14 лекарственных форм на основе тетрагидроканнабинола (ТГК);

2 комбинированные формы, содержащие ТГК и каннабидиол (КБД).

Это позволяет создавать доступные препараты для лечения пациентов по медицинским показаниям.

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Обновленный перечень уже интегрирован в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) и доступен для медицинских работников. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Минздрава.

Напомним, что с 1 октября 2024 года в Украине действует цифровая платформа для контроля оборота медицинского каннабиса, которая обеспечивает электронное назначение и отпуск таких препаратов через ЕСОЗ.

Назначение осуществляется через программу Экстемпоральные лекарственные средства, изготовленные из растительной субстанции каннабиса и только для пациентов с диагнозами, утвержденными Минздравом.

Кроме того, согласно закону №3528-IX, вступившему в силу 16 февраля 2024 года, такие препараты отпускают исключительно по электронным рецептам.

Источник : Минздрав

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