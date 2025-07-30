Аптекам разрешили изготавливать больше лекарств на основе каннабиса: детали
Министерство здравоохранения расширило перечень лекарственных средств на базе растительной субстанции каннабиса, которые изготавливают в аптеках.
Обновленный перечень препаратов на основе каннабиса: что известно
Согласно приказу Минздрава № 1134 от 16.07.2025, в перечень вошли:
- 14 лекарственных форм на основе тетрагидроканнабинола (ТГК);
- 2 комбинированные формы, содержащие ТГК и каннабидиол (КБД).
Это позволяет создавать доступные препараты для лечения пациентов по медицинским показаниям.
Обновленный перечень уже интегрирован в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) и доступен для медицинских работников. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Минздрава.
Напомним, что с 1 октября 2024 года в Украине действует цифровая платформа для контроля оборота медицинского каннабиса, которая обеспечивает электронное назначение и отпуск таких препаратов через ЕСОЗ.
Назначение осуществляется через программу Экстемпоральные лекарственные средства, изготовленные из растительной субстанции каннабиса и только для пациентов с диагнозами, утвержденными Минздравом.
Кроме того, согласно закону №3528-IX, вступившему в силу 16 февраля 2024 года, такие препараты отпускают исключительно по электронным рецептам.