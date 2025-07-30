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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Аптекам дозволили виготовляти більше ліків на основі канабісу: деталі

медичний канабіс ліки МОЗ
Фото: Unsplash

Міністерство охорони здоров’я розширило перелік лікарських засобів на базі рослинної субстанції канабісу, які виготовляють в аптеках.

Оновлений перелік препаратів на основі канабісу: що відомо

Згідно з наказом МОЗ № 1134 від 16.07.2025, до переліку увійшли:

  • 14 лікарських форм на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК);
  • 2 комбіновані форми, що містять ТГК і канабідіол (КБД).

Це дасть змогу створювати доступні препарати для лікування пацієнтів відповідно до медичних показань.

Зараз дивляться

Оновлений перелік вже інтегровано в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ) та доступний для медичних працівників. Ознайомитися з ним можна на офіційному сайті МОЗ.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2024 року в Україні діє цифрова платформа для контролю обігу медичного канабісу, яка забезпечує електронне призначення та відпуск таких препаратів через ЕСОЗ.

Призначення здійснюється через програму Екстемпоральні лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу та лише для пацієнтів з діагнозами, затвердженими МОЗ.

Крім того, відповідно до закону №3528-IX, що набув чинності 16 лютого 2024 року, такі препарати відпускають виключно за електронними рецептами.

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Джерело: МОЗ

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