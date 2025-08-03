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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Ученые доказали, что здоровый образ жизни помогает снизить риск развития деменции

хобі, яке знижує ризик розвитку деменції
Фото: Pixabay

Американские ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест убедительно доказали, что здоровый образ жизни приносит пользу стареющему мозгу.

Это может показаться очевидным. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, бросайте себе вызов, ведите активную социальную жизнь, и вам станет лучше.

Однако исследователи только начинают предоставлять конкретные данные в поддержку теории о том, что осознанные изменения образа жизни могут снизить риск развития деменции.

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Как снизить риск деменции: что показало исследование

В исследовании приняли участие более 2 тыс. добровольцев в возрасте от 60 до 70 лет. Все они находились в группе риска по развитию деменции.

Ученые наблюдали за добровольцами в течение двух лет, пока они меняли свой образ жизни. У участников было много возможностей для улучшения: никто из них не занимался спортом регулярно, и все они питались нездорово.

Добровольцы были разделены на две группы: одна группа установила собственные приоритеты, а другая приняла участие в четко структурированной программе, которая включала:

  • регулярные физические упражнения;
  • определенную диету;
  • компьютерные игры;
  • социальную деятельность и поддержку общества.

Примечательно, что участники обеих групп отметили значительное улучшение когнитивного здоровья. Однако ученые отметили, что группа, получившая более интенсивное вмешательство, замедлила процесс старения еще сильнее.

Это масштабное исследование подтверждает растущую значимость научных экспериментов, подчеркивающих связь между образом жизни и когнитивным здоровьем.

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Источник: Bloomberg

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