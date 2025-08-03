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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Вчені довели, що здоровий спосіб життя допомагає знизити ризик розвитку деменції

хобі, яке знижує ризик розвитку деменції
Фото: Pixabay

Американські вчені з Медичної школи Університету Вейк-Форест переконливо довели, що здоровий спосіб життя приносить користь мозку, що старіє.

Це може здатися очевидним. Правильно харчуйтеся, займайтеся спортом, кидайте собі виклик, ведіть активне соціальне життя, і вам стане краще.

Однак дослідники тільки починають надавати конкретні дані на підтримку теорії про те, що усвідомлені зміни способу життя можуть знизити ризик розвитку деменції.

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У дослідженні взяли участь понад 2 тис. добровольців у віці від 60 до 70 років. Всі вони перебували в групі ризику щодо розвитку деменції.

Вчені спостерігали за добровольцями протягом двох років, поки вони змінювали свій спосіб життя. У учасників було багато можливостей для поліпшення: ніхто з них не займався спортом регулярно і всі вони харчувалися нездорово.

Добровольці були розділені на дві групи: одна група встановила власні пріоритети, а інша взяла участь у чітко структурованій програмі, яка охоплювала:

  • регулярні фізичні вправи;
  • певну дієту;
  • комп’ютерні ігри;
  • соціальну діяльність і підтримку суспільства.

Примітно, що учасники обох груп відзначили значне поліпшення когнітивного здоров’я. Однак вчені відзначили, що група, яка отримала більш інтенсивне втручання, уповільнила процес старіння ще сильніше.

Це масштабне дослідження показує всебільшу значимість наукових експериментів, що підтверджує зв’язок між способом життя і когнітивним здоров’ям.

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Джерело: Bloomberg

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