Рух на велосипеді покращує функції мозку при хворобі Паркінсона

Регулярні велотренування можуть полегшити стан пацієнтів із хворобою Паркінсона, оскільки це покращує функції мозку.

Результати дослідження опубліковані у журналі Clinical Neurophysiology.

Велотренування від хвороби Паркінсона

Команда канадських та американських дослідників вперше використала імплантовані пристрої глибокої стимуляції мозку (DBS) не лише для лікування, а й для аналізу активності органу до і після фізичних навантажень.

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Протягом чотирьох тижнів пацієнти з хворобою Паркінсона пройшли 12 сеансів на розумному велотренажері.

Цікаво, що він не лише адаптувався до стану людини, а й додатково стимулював розумову й фізичну активність.

— Метою дослідження було виявити, як саме регулярні вправи можуть впливати на нейронну активність у пошкоджених ділянках мозку, — пояснює невролог Аасеф Шейх.

І хоча негайного ефекту після перших сеансів не спостерігалося, наприкінці програми науковці виявили, що активність у рухових центрах мозку перебудувалася, що свідчить про своєрідне “перепрограмування” нейронних зв’язків. Причому зміни фіксували не тільки у зонах з імплантами.

59-річна жінка, яка живе з хворобою Паркінсона вже понад 12 років, розповіла, що велосипед став для неї справжнім порятунком. Завдяки регулярним тренуванням покращилася її хода, енергійність і якість життя.

Попри те, що багато чого ще доведеться з’ясувати, автори дослідження переконані, перші результати вказують на реальну можливість боротися з хворобою не медикаментозно, а через рух та спеціальні програми фізичної реабілітації.

Джерело: Neuroscience News

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