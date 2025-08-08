Выявляет возраст и скрытые риски: в США создали новый тест для сердца

Американские кардиологи разработали инструмент, который определяет точный биологический возраст сердца и выявляет скрытые риски сердечно-сосудистых болезней.

Новый инструмент кардиологов: что известно

Новую версию калькулятора представили исследователи Школы медицины Фейнберга Северо-Западного университета в Чикаго.

Алгоритм учитывает ключевые факторы риска: артериальное давление, уровень холестерина, диабет, плохие привычки и тому подобное. На их основе можно оценить состояние и возраст сердца — показатель, который демонстрирует, насколько изношена сердечно-сосудистая система человека.

Если, например, 50-летний человек имеет несколько факторов высокого риска, калькулятор может показать, что сердце чувствует себя на 65 лет. То есть вероятность инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности возрастает.

Новая система базируется на обновленном инструменте PREVENT (Predicting Risk of cardiovascular disease EVENTs) от Американской кардиологической ассоциации.

Данные исследования поражают: среди 14 тысяч американцев без сердечно-сосудистых заболеваний средний возраст сердца оказался выше фактического. У женщин — более чем на 4 года, у мужчин — почти на 7.

Особенно значительный разрыв наблюдали у мужчин с низким уровнем образования и доходов и среди представителей расовых меньшинств. Поэтому даже без явных симптомов сердце может стареть быстрее.

Не стоит медлить с профилактикой и медицинскими обследованиями, потому что настоящий возраст сердца может сказать о здоровье больше, чем дата рождения.

Источник: Medscape

