Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

Выявляет возраст и скрытые риски: в США создали новый тест для сердца

серце кардіологія
Фото: Pexels

Американские кардиологи разработали инструмент, который определяет точный биологический возраст сердца и выявляет скрытые риски сердечно-сосудистых болезней.

Новый инструмент кардиологов: что известно

Новую версию калькулятора представили исследователи Школы медицины Фейнберга Северо-Западного университета в Чикаго.

Алгоритм учитывает ключевые факторы риска: артериальное давление, уровень холестерина, диабет, плохие привычки и тому подобное. На их основе можно оценить состояние и возраст сердца — показатель, который демонстрирует, насколько изношена сердечно-сосудистая система человека.

Сейчас смотрят

Если, например, 50-летний человек имеет несколько факторов высокого риска, калькулятор может показать, что сердце чувствует себя на 65 лет. То есть вероятность инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности возрастает.

Новая система базируется на обновленном инструменте PREVENT (Predicting Risk of cardiovascular disease EVENTs) от Американской кардиологической ассоциации.

Данные исследования поражают: среди 14 тысяч американцев без сердечно-сосудистых заболеваний средний возраст сердца оказался выше фактического. У женщин — более чем на 4 года, у мужчин — почти на 7.

Особенно значительный разрыв наблюдали у мужчин с низким уровнем образования и доходов и среди представителей расовых меньшинств. Поэтому даже без явных симптомов сердце может стареть быстрее.

Не стоит медлить с профилактикой и медицинскими обследованиями, потому что настоящий возраст сердца может сказать о здоровье больше, чем дата рождения.

Читайте также
Ученые открыли метод возвращать к жизни сердца мертвых доноров без реанимации
повернути серце до життя без реанімації

Источник: Medscape

Связанные темы:

інноваціїМедицинаСерце
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь