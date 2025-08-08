Виявляє вік та приховані ризики: у США створили новий тест для серця

Американські кардіологи розробили інструмент, який визначає точний біологічний вік серця та виявляє приховані ризики серцево-судинних хвороб.

Новий інструмент кардіологів: що відомо

Нову версію калькулятора представили дослідники Школи медицини Фейнберга Північно-Західного університету в Чикаго.

Алгоритм враховує ключові фактори ризику: артеріальний тиск, рівень холестерину, діабет, погані звички тощо. На їх основі можна оцінити стан і вік серця — показник, який демонструє, наскільки зношеною є серцево-судинна система людини.

Якщо, наприклад, 50-річна людина має кілька факторів високого ризику, калькулятор може показати, що серце почувається на 65 років. Тобто ймовірність інфаркту, інсульту або серцевої недостатності зростає.

Нова система базується на оновленому інструменті PREVENT (Predicting Risk of cardiovascular disease EVENTs) від Американської кардіологічної асоціації.

Дані дослідження вражають: серед 14 тисяч американців без серцево-судинних захворювань середній вік серця виявився вищим за фактичний. У жінок — на понад 4 роки, у чоловіків — майже на 7.

Особливо значний розрив спостерігали у чоловіків із низьким рівнем освіти і доходів та серед представників расових меншин.

Тож навіть без явних симптомів серце може старішати швидше.

Отже, не варто зволікати з профілактикою та медичними обстеженнями, бо справжній вік серця може сказати про здоров’я більше, ніж дата народження.

Джерело: Medscape

