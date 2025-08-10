Лікар сформулював десять питань, які можуть виявити у вас прихований аутизм

Головне У тесті на самооцінку пропонується погодитися або не погодитися з запропонованими твердженнями.

Тест з'явився на тлі різкого збільшення кількості черг на діагностику аутизму.

Професор-психіатр назвав п'ять ознак прихованого аутизму у дівчат і жінок.

Лондонський лікар загальної практики Сермед Межер сформулював основні питання, які ви можете поставити самому собі, якщо підозрюєте, що у вас може бути розлад аутистичного спектру.

Тест на прихований аутизм: як він працює

У тесті на самооцінку пропонується оцінити низку тверджень, використовуючи такі відповіді, як “однозначно згоден”, “скоріше згоден” або “однозначно не згоден”.

У ньому вивчаються такі сфери, як сенсорна обробка, соціальна взаємодія, потреба в рутині і здатність справлятися зі змінами.

– Шість і менше балів роблять аутизм малоймовірним, – зазначив Сермед Межер.

Тест з’явився на тлі різкого збільшення кількості черг на діагностику аутизму, при цьому деяким пацієнтам доводиться роками чекати прийому.

1. Я часто помічаю тихі звуки, які інші не помічають.

2. Коли я читаю історію, мені важко зрозуміти наміри персонажів.

3. Мені легко читати між рядків, коли хтось зі мною розмовляє.

4. Зазвичай я більше концентруюся на картині загалом, а не на дрібних деталях.

5. Я знаю, як зрозуміти, що людині, яка мене слухає, стає нудно.

6. Мені легко робити кілька справ одночасно.

7. Мені легко зрозуміти, що думає або відчуває людина, просто поглянувши на її обличчя.

8. Якщо щось переривається, я можу дуже швидко повернутися до того, що робив.

9. Мені подобається збирати інформацію про категорії речей.

10. Мені важко зрозуміти наміри людей.

Якщо ви вибрали такий варіант, ви отримаєте один бал за кожне питання:

1. Згоден

2. Згоден

3. Не згоден

4. Не згоден

5. Не згоден

6. Не згоден

7. Не згоден

8. Не згоден

9. Згоден

10. Згоден.

Раніше цього року британський професор і консультант-психіатр, який працює в Канаді, Ахмед Ханкір поділився п’ятьма поширеними ознаками аутизму у жінок:

стимінг – повторювані або ритуальні рухи, такі як колупання шкіри, погойдування, плескання руками, потирання ніг або накручування волосся;

це емоційна нестабільність і зриви, які можуть бути нестерпними, втрата контролю може проявлятися в плачі, крику або навіть фізичному насильстві;

камуфляж або маскування, коли вдається приховати свої симптоми, щоб краще вписатися в суспільство;

сенсорна чутливість, яка може включати запахи, смаки, тиск, дотик;

інтенсивні інтереси, які насправді можуть здатися цілком нормальними, але різниця полягає в тому, що для людини з аутизмом цей інтерес стає майже необхідним, а не необов’язковим.

Джерело : Daily Mail

