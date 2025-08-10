Новый Covid-штамм Stratus зафиксирован уже в восьми областях: какие симптомы

Главное Штамм коронавируса Stratus - один из двух самых распространенных на сегодня в мире.

Единственный симптом, который наблюдается у больных - это хрипы в верхних дыхательных путях.

Stratus не приводит к тяжелому течению болезни, кроме людей из группы риска.

Медицинская система не перегружена больными Covid-инфекцией.

Вакцинация - лучшая защита от Covid-19, в том числе и от Stratus.

Новый штамм коронавируса Stratus распространяется быстрее, чем Omicron и уже зафиксирован в восьми областях Украины.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексей Даниленко.

Где обнаружен Stratus и его основные симптомы: что известно

Как отметил Даниленко, в настоящее время коронавирус Stratus — это один из двух самых распространенных в мире. Второй по популярности — штамм NB.1.8.1 (Nimbus), но его в Украине пока нет.

По словам эпидемиолога, по состоянию на 16 июля симптомы коронавируса были обнаружены у пациентов в восьми областях Украины. А именно в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Запорожской и Полтавской, а также в Киеве и области.

— По имеющимся у врачей данным, новый тип вируса распространяется быстрее, чем уже известный украинцам Omicron, но, в то же время, не приводит к тяжелому течению болезни, — сказал Даниленко.

По его словам, в большинстве случаев единственный симптом, который наблюдается у больных — это хрипы в верхних дыхательных путях.

Эксперт говорит, что пока нет никакой катастрофической ситуации с Соvid-19 — медицинская система не перегружена больными. Всплеск заболеваемости летом происходит каждый год.

Даниленко еще раз подчеркнул, что единственно эффективным способом борьбы с вирусом является вакцинация против Covid-19.

Большинству людей достаточно сделать прививку один раз в год, чтобы уберечь себя от заболевания.

Ревакцинация через полгода нужна только людям, которые находятся в зоне риска получить более тяжелое течение болезни.

Это могут быть украинцы с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, пожилые люди старше 60 лет, беременные и люди, которые постоянно находятся в зоне повышенного риска из-за работы — например, медики, врачи, военные и т. д.

Источник : Центр общественного здоровья

