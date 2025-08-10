Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Новый Covid-штамм Stratus зафиксирован уже в восьми областях: какие симптомы

Главное
  • Штамм коронавируса Stratus - один из двух самых распространенных на сегодня в мире.
  • Единственный симптом, который наблюдается у больных - это хрипы в верхних дыхательных путях.
  • Stratus не приводит к тяжелому течению болезни, кроме людей из группы риска.
  • Медицинская система не перегружена больными Covid-инфекцией.
  • Вакцинация - лучшая защита от Covid-19, в том числе и от Stratus.
новий штам коронавірусу в Україні
Фото: Pixabay

Новый штамм коронавируса Stratus распространяется быстрее, чем Omicron и уже зафиксирован в восьми областях Украины.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексей Даниленко.

Где обнаружен Stratus и его основные симптомы: что известно

Как отметил Даниленко, в настоящее время коронавирус Stratus — это один из двух самых распространенных в мире. Второй по популярности — штамм NB.1.8.1 (Nimbus), но его в Украине пока нет.

Сейчас смотрят

По словам эпидемиолога, по состоянию на 16 июля симптомы коронавируса были обнаружены у пациентов в восьми областях Украины. А именно в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Запорожской и Полтавской, а также в Киеве и области.

— По имеющимся у врачей данным, новый тип вируса распространяется быстрее, чем уже известный украинцам Omicron, но, в то же время, не приводит к тяжелому течению болезни, — сказал Даниленко.

По его словам, в большинстве случаев единственный симптом, который наблюдается у больных — это хрипы в верхних дыхательных путях.

Эксперт говорит, что пока нет никакой катастрофической ситуации с Соvid-19 — медицинская система не перегружена больными. Всплеск заболеваемости летом происходит каждый год.

Даниленко еще раз подчеркнул, что единственно эффективным способом борьбы с вирусом является вакцинация против Covid-19.

Большинству людей достаточно сделать прививку один раз в год, чтобы уберечь себя от заболевания.

Ревакцинация через полгода нужна только людям, которые находятся в зоне риска получить более тяжелое течение болезни.

Это могут быть украинцы с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, пожилые люди старше 60 лет, беременные и люди, которые постоянно находятся в зоне повышенного риска из-за работы — например, медики, врачи, военные и т. д.

Читайте также
Covid-19 в Киеве: более 60 человек в больницах, среди них — дети
пацієнт, лікарня

Источник: Центр общественного здоровья

Связанные темы:

Коронавирус Covid-19поради лікарястатистика
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь