Covid-19 в Киеве: более 60 человек в больницах, среди них — дети

1 июля в больницах находилось 15 человек. Сейчас госпитализировано 68 людей.

В больницы попадают пациенты с тяжелым течением болезни.

В Киеве с начала июля зафиксировано значительное увеличение количества госпитализаций из-за Covid-19.

Увеличение количества госпитализированных в Киеве из-за Covid-19

Как сообщает Департамент здравоохранения города Киева, за последний месяц в столице в разы возросло количество госпитализаций из-за Covid-19 — это факт, который удалось зафиксировать врачам.

По состоянию на 1 июля, в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медицинских учреждений находилось только 15 пациентов.

Сейчас количество госпитализированных выросло до 68 человек, из которых 24 человека — это дети. В больницы попадают пациенты с тяжелым течением заболевания, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, интенсивном лечении и кислородной поддержке.

— На фоне все более жестких вражеских атак, мы снова напоминаем: укрытие — это спасение! Но пребывание в закрытых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности Covid-19, — говорится в сообщении.

В Департаменте здравоохранения города Киева призывают надевать маски людям, которые направляются в укрытия во время воздушных тревог.

Кроме этого, там напомнили о простой, но действенной профилактике, в частности, надевать маску в закрытых ограниченных пространствах, регулярно мыть руки или пользоваться антисептиком, оставаться дома и обращаться к врачу при первых симптомах.

Недавно на территории Украины обнаружили новый штамм коронавируса Stratus, который быстро распространяется по миру.

