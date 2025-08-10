Новий Covid-штам Stratus зафіксований вже у восьми областях: які симптоми
- Штам коронавірусу Stratus - один з двох найпоширеніших на сьогодні у світі.
- Єдиний симптом, який спостерігається у хворих - це хрипи у верхніх дихальних шляхах.
- Stratus не призводить до важкого перебігу хвороби, крім людей з групи ризику.
- Медична система не перевантажена хворими на Covid-інфекцію.
- Вакцинація - найкращий захист від Covid-19, зокрема і від Stratus.
Новий штам коронавірусу Stratus поширюється швидше, ніж Omicron, і вже зафіксований у восьми областях України.
Про це повідомив виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я України Олексій Даниленко.
Де виявлено Stratus і його основні симптоми
Як зазначив Даниленко, наразі коронавірус Stratus – це один із двох найпоширеніших у світі. Другий за популярністю – штам NB.1.8.1 (Nimbus), але його в Україні поки що немає.
За словами епідеміолога, станом на 16 липня симптоми коронавірусу були виявлені у пацієнтів у восьми областях України. А саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Запорізькій та Полтавській, а також у Києві та області.
– За наявними у лікарів даними, новий тип вірусу поширюється швидше, ніж вже відомий українцям Omicron, але, водночас, не призводить до тяжкого перебігу хвороби, – сказав Даниленко.
За його словами, в більшості випадків єдиний симптом, який спостерігається у хворих, – це хрипи у верхніх дихальних шляхах.
Експерт каже, що поки що немає ніякої катастрофічної ситуації з Covid-19 – медична система не перевантажена хворими. Сплеск захворюваності влітку відбувається щороку.
Даниленко ще раз підкреслив, що єдиним ефективним способом боротьби з вірусом є вакцинація проти Covid-19.
Більшості людей достатньо зробити щеплення один раз на рік, щоб уберегти себе від захворювання.
Ревакцинація через пів року потрібна тільки людям, які в зоні ризику. Це можуть бути українці з хронічними захворюваннями, слабким імунітетом, люди похилого віку старше 60 років, вагітні та люди, які постійно перебувають у зоні підвищеного ризику через роботу, наприклад, медики, лікарі, військові тощо.