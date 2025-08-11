Covid-19 в Киеве: людей в столице снова призывают носить маски

Главное В столице наблюдается сезонный рост коронавирусной инфекции.

В местах большого скопления людей нужно надевать защитные маски.

В зоне риска дети, беременные и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

В столице наблюдается сезонный рост заболеваемости Covid-19, в том числе и новым штаммом XFG или Stratus. Хотя вспышки болезни пока нет, киевлян снова просят носить маски.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Рост коронавируса в Киеве: что известно

По словам Валентины Гинзбург, речь идет об абсолютно сезонном явлении, когда в город после отпусков возвращаются люди из других стран.

— И мы не соблюдаем меры безопасности, приоритет у каждого — это война, прилеты и мы забываем о защите от Covid-19, — прокомментировала Гинзбург рост заболеваемости, в том числе новым штаммом.

Она подчеркнула, что каждый должен сам может себя защитить и минимизировать как инфицирование, так и осложнение от Covid-19.

Гинзбург призвала в местах скопления людей обязательно использовать маски.

По словам главы Департамента, больного с легкой степенью заболевания трудно идентифицировать, потому что симптомы почти не заметны, но вирус выделяется и инфицирует окружающих.

— Это не вспышка, это увеличение заболеваемости и мы должны акцентировать внимание наших киевлян. И я не думаю, что это только в Киеве, — сказала Гинзбург.

Она напомнила, что в зоне риска, как и обычно, дети, беременные, пожилые люди и люди, имеющие соматические заболевания.

