Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Covid-19 у Києві: людей у столиці знову закликають носити маски

Головне
  • У столиці спостерігається сезонне зростання коронавірусної інфекції.
  • У місцях великого скупчення людей потрібно одягати захисні маски.
  • У зоні ризику діти, вагітні та літні люди з хронічними захворюваннями.
ріст коронавірусу в Києві
Фото: Pixabay

У столиці спостерігається сезонне зростання кількості випадків захворювання на Covid-19, зокрема й на новий штам XFG або Stratus. Хоча спалаху ще немає, киян вкотре просять носити маски.

Про це в етері одного з українських телеканалів повідомила директор департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Зростання коронавірусу в Києві: що відомо

За словами Валентини Гінзбург, йдеться про абсолютно сезонне явище, коли в місто після відпусток повертаються люди з інших країн.

– І ми не дотримуємося заходів безпеки, пріоритет у кожного – це війна, прильоти, і ми забуваємо про захист від Covid-19, – прокоментувала Гінзбург зростання захворюваності, зокрема й на новий штам.

Вона наголосила, що кожен може сам себе захистити і мінімізувати як інфікування, так і ускладнення від Covid-19.

Гінзбург закликала в місцях скупчення людей обов’язково використовувати маски.

За словами глави Департаменту, хворого з легким ступенем захворювання важко ідентифікувати, тому що симптоми майже не помітні, але вірус виділяється і інфікує людей навколо.

– Це не спалах, це збільшення захворюваності, і ми повинні акцентувати увагу наших киян. І я не думаю, що це тільки в Києві, – сказала Гінзбург.

Вона нагадала, що в зоні ризику, як і зазвичай, діти, вагітні, люди похилого віку та люди, які мають соматичні захворювання.

симптоми нового варіанту корони

Джерело: 24 канал

