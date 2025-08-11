Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Дуть в раковину: ученые обнаружили необычный способ лечения расстройства сна

Главное
  • Метод включает в себя глубокий вдох и выдох в спиралевидную раковину.
  • Дуновение в раковину снизило сонливость в течение дня на 34%.
  • Количество эпизодов апноэ сна в среднем сократилось на четыре-пять в час
  • Метод позволяет обходиться без лекарств и неудобного оборудования.
подув у раковину проти апное
Фото: Pixabay

Дуновение в морскую раковину может помочь справиться с симптомами расстройства сна, от которого страдают миллионы людей по всему миру.

К такому выводу в ходе небольшого исследования пришли индийские ученые из Центра по лечению сердечно-сосудистых заболеваний и научно-исследовательского института Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Джайпуре.

Дуновение в раковину против апноэ: как это работает

Сообщается, что трубление в раковину, также известное как в шанкх, это древний ритуал, который включает в себя глубокий вдох и выдох в спиралевидную раковину.

Сейчас смотрят

Согласно исследованию, эта практика может улучшить сон у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), который обычно требует лечения с помощью неудобного оборудования.

Синдром обструктивного апноэ сна возникает, когда дыхание останавливается во время сна. Симптомы включают громкий храп и звуки, похожие на удушье или свистящее дыхание.

В научном эксперименте приняли участие 30 человек в возрасте от 19 до 65 лет, страдающие этим заболеванием.

Примерно половину группы обучили пользоваться раковиной, а остальные выполняли упражнения на глубокое дыхание. Обеим группам рекомендовалось практиковать технику не менее 15 минут пять дней в неделю.

Шесть месяцев спустя выяснилось, что у тех, кто практиковал дуновение в шанкх, сонливость в течение дня была на 34% меньше.

Кроме того, у них отмечался более высокий уровень кислорода в крови ночью, а количество эпизодов обструктивного апноэ сна в среднем сократилось на четыре-пять в час.

— Шанкх-дуновение — это простая и недорогая дыхательная техника, которая может помочь улучшить сон и уменьшить симптомы без необходимости использования аппаратов или лекарств, — отметил ведущий автор исследования Кришна К. Шарма.

По словам ученых, планируется проведение более масштабного исследования с участием нескольких больниц.

Читайте также
Ученые обнаружили скрытые признаки рассеянного склероза: какие из них опасны
депресія у чоловіків

Источник: The Guardian

Связанные темы:

Наукові дослідженнянауковціхвороба
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь