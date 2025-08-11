Дмухати в мушлю: вчені виявили незвичний спосіб лікування розладу сну

Головне Метод включає в себе глибокий вдих і видих у спіралеподібну мушлю.

Дмухання у мушлю знизив сонливість протягом дня на 34%.

Кількість епізодів апное сну в середньому скоротилася на чотири-п'ять на годину.

Метод дозволяє обійтися без ліків і незручного обладнання.

Дмухання у морську мушлю може допомогти впоратися з симптомами розладу сну, від якого страждають мільйони людей по всьому світу.

Такого висновку в ході невеликого дослідження дійшли індійські вчені з Центру лікування серцево-судинних захворювань і науково-дослідного інституту Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Джайпурі.

Дмухання у мушлю проти апное: як це працює

Повідомляється, що трублення в мушлю, також відоме як в шанкх, це стародавній ритуал, який включає в себе глибокий вдих і видих в спіралеподібну мушлю.

Зараз дивляться

Згідно з дослідженням, ця практика може поліпшити сон у пацієнтів з синдромом обструктивного апное сну (СОАС), який зазвичай вимагає лікування за допомогою незручного обладнання.

Синдром обструктивного апное сну виникає, коли дихання зупиняється під час сну. Симптоми включають гучне хропіння і звуки, схожі на задуху або свистяче дихання.

У науковому експерименті взяли участь 30 осіб віком від 19 до 65 років, які страждають на це захворювання.

Приблизно половину групи навчили користуватися мушлею, а решта виконували вправи на глибоке дихання. Обом групам рекомендувалося практикувати техніку не менше 15 хвилин п’ять днів на тиждень.

Через шість місяців з’ясувалося, що у тих, хто практикував дмухання в шанкх, сонливість протягом дня була на 34% менше.

Крім того, у них відзначався більш високий рівень кисню в крові вночі, а кількість епізодів обструктивного апное сну в середньому скоротилася на чотири-п’ять на годину.

– Шанкх-дмухання – це проста і недорога дихальна техніка, яка може допомогти поліпшити сон і зменшити симптоми без необхідності використання апаратів або ліків, – зазначив провідний автор дослідження Крішна К. Шарма.

За словами вчених, планується проведення більш масштабного дослідження за участю декількох лікарень.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.