Дмухати в мушлю: вчені виявили незвичний спосіб лікування розладу сну
- Метод включає в себе глибокий вдих і видих у спіралеподібну мушлю.
- Дмухання у мушлю знизив сонливість протягом дня на 34%.
- Кількість епізодів апное сну в середньому скоротилася на чотири-п'ять на годину.
- Метод дозволяє обійтися без ліків і незручного обладнання.
Дмухання у морську мушлю може допомогти впоратися з симптомами розладу сну, від якого страждають мільйони людей по всьому світу.
Такого висновку в ході невеликого дослідження дійшли індійські вчені з Центру лікування серцево-судинних захворювань і науково-дослідного інституту Eternal Heart Care Centre and Research Institute в Джайпурі.
Дмухання у мушлю проти апное: як це працює
Повідомляється, що трублення в мушлю, також відоме як в шанкх, це стародавній ритуал, який включає в себе глибокий вдих і видих в спіралеподібну мушлю.
Згідно з дослідженням, ця практика може поліпшити сон у пацієнтів з синдромом обструктивного апное сну (СОАС), який зазвичай вимагає лікування за допомогою незручного обладнання.
Синдром обструктивного апное сну виникає, коли дихання зупиняється під час сну. Симптоми включають гучне хропіння і звуки, схожі на задуху або свистяче дихання.
У науковому експерименті взяли участь 30 осіб віком від 19 до 65 років, які страждають на це захворювання.
Приблизно половину групи навчили користуватися мушлею, а решта виконували вправи на глибоке дихання. Обом групам рекомендувалося практикувати техніку не менше 15 хвилин п’ять днів на тиждень.
Через шість місяців з’ясувалося, що у тих, хто практикував дмухання в шанкх, сонливість протягом дня була на 34% менше.
Крім того, у них відзначався більш високий рівень кисню в крові вночі, а кількість епізодів обструктивного апное сну в середньому скоротилася на чотири-п’ять на годину.
– Шанкх-дмухання – це проста і недорога дихальна техніка, яка може допомогти поліпшити сон і зменшити симптоми без необхідності використання апаратів або ліків, – зазначив провідний автор дослідження Крішна К. Шарма.
За словами вчених, планується проведення більш масштабного дослідження за участю декількох лікарень.