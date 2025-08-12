Новый Covid-штамм Stratus: семейный врач рассказала о специфике и основных симптомах

Главное Covid-19 стал обычным сезонными заболеванием, всплеск которого обусловлен определенными алгоритмами.

Новий штамм Covid-19 Stratus появился вследствии мутации вируса.

Среди основных симптомов Stratus - сильное першение в горле и сильная усталость.

Среди симптомов Stratus может не быть повышенной температуры.

Главные методы профилактики Covid-19 - вакцинация и личная гигиена.

В Украине распространяется новый штамм коронавируса Stratus, в частности он зафиксирован в Киеве.

Семейный врач, терапевт общей практики Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала об основных симптомах нового Covid-штама Stratus, объяснила, в каких случаях заболевание имеет тяжелое течение и как от него эффективно уберечь себя и своих близких.

Симптомы нового штамма коронавируса Stratus

По словам Людмилы Сердюк, как семейный врач, она не наблюдала большого наплыва пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Хотя в целом статистика по Киеву свидетельствует о небольшом всплеске количества госпитализаций с Covid-19.

— Я бы сказала, что ситуация с Covid-19 уже вошла в штатный режим и достаточно прогнозируемая. Другими словами, Covid-19 так же, как и грипп и ОРВИ, стал обычным сезонным заболеванием, всплеск которого обусловлен определенными алгоритмами, — говорит медик.

По словам терапевта, понятие «сезонность» в контексте нынешнего небольшого, но все же роста заболеваемости Covid-19 означает сезон отпусков, который подходит к концу, когда семьи с детьми возвращаются с отдыха, в том числе и за рубежом.

— Миграцию вирусов пока никто не отменял. Впрочем, как и их мутацию, которая выдала нам очередной приспособленный штамм Covid-19, а точнее Омикрон под названием Stratus, — отмечает врач.

Как отметила Людмила Сердюк, симптомы Stratus очень схожи с признаками ОРВИ разной степени тяжести и выраженности.

Здесь следует напомнить, что главной особенностью Covid-19 является патология, прежде всего верхних дыхательных путей. Отсюда и все сопутствующие симптомы:

повышенная температура;

першение в горле;

заложенность носа и насморк.

Причем, по словам терапевта, у пациентов с Covid-19 на фоне выраженных симптомов ОРВИ повышения температуры может и не быть. Что, разумеется, не означает, что человек не болен.

— Наоборот, это признак того, что иммунная система ослаблена, она вяло реагирует на атаку вируса, не включает на полную весь свой оборонительный арсенал, в том числе и высокую температуру, — объяснила Людмила Сердюк.

Однако, по словам врача, каждый новый штамм Covid-19 имеет свою симптоматическую специфику. И Stratus не исключение.

Главными отличительными признаками Stratus медик назвала:

ярко выраженный дискомфорт в горле, сильное першение, схожее с признаками ларингита, иногда с временной потерей голоса;

непривычная даже для классического ОРВИ усталость, когда человека буквально валит с ног при малейшей нагрузке.

По всем остальным позициям Stratus практически не отличается от обычного ОРВИ. В том смысле, что болезнь длится в среднем 7-10 дней в зависимости от активности защитных сил организма.

Людмила Сердюк напомнила, что Stratus пока не изменил и группы риска, то есть категории, которые подвержены более тяжелому течению болезни. Это прежде всего дети, беременные, люди после 65 лет и пациенты с сопутствующими хроническими патологиями.

— Для групп риска прививка против Covid-19 обязательна, причем с ревакцинацией черед полгода, а всем остальным рекомендована один раз в год, желательно в начале простудного сезона, — отметила терапевт.

По ее словам, именно вакцинация против Covid-19, а также соблюдение элементарных правил личной гигиены, таких как мытье или дезинфекция рук, станут залогом того, что если инфекция все же не обойдет стороной, течение болезни пройдет без осложнений.

И главное — при появлении первых симптомов ОРВИ следует, во-первых, максимально сократить круг общения, во-вторых, не заниматься самолечением и обратиться за помощью к своему лечащему врачу.

