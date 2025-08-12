Новий Covid-штамм Stratus: сімейний лікар розповіла про специфіку та основні симптоми

Головне Covid-19 став звичайним сезонним захворюванням, сплеск якого обумовлений певними алгоритмами.

Новий штам Covid-19 Stratus з'явився внаслідок мутації вірусу.

Серед основних симптомів Stratus - сильне першіння в горлі та сильна втома.

Серед симптомів Stratus може не бути підвищеної температури.

Головні методи профілактики Covid-19 - вакцинація та особиста гігієна.

В Україні шириться новий штам коронавірусу Stratus, зокрема його зафіксовано в Києві.

Сімейний лікар, терапевт загальної практики Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про основні симптоми нового Covid-штамма Stratus, пояснила, в яких випадках захворювання має важкий перебіг і як від нього ефективно уберегти себе і своїх близьких.

Симптоми нового штаму коронавірусу Stratus

За словами Людмили Сердюк, у неї, як у сімейного лікаря, великого напливу пацієнтів із симптомами коронавірусної інфекції наразі не спостерігається. Хоча в цілому статистика по Києву свідчить про невеликий сплеск кількості госпіталізацій з Covid-19.

– Я б сказала, що ситуація з Covid-19 вже увійшла в штатний режим і досить прогнозована. Іншими словами, Covid-19, так само, як грип та ГРВІ, став звичайним сезонним захворюванням, сплеск якого зумовлений певними алгоритмами, – каже медик.

За словами терапевта, під поняттям “сезонність” в контексті нинішнього невеликого, але все ж зростання захворюваності на Covid-19 мається на увазі відпускний сезон, що добігає кінця, коли сім’ї з дітьми повертаються з відпочинку, зокрема і за кордоном.

– Міграцію вірусів поки що ніхто не скасовував. Втім, як і їхню мутацію, яка видала нам черговий пристосований штам Covid-19, а точніше Омікрона, під назвою Stratus, – зазначає лікар.

Як зазначила Людмила Сердюк, симптоми Stratus дуже схожі з ознаками ГРВІ різного ступеня тяжкості та вираженості.

Тут слід нагадати, що головною особливістю Covid-19 є патологія, в першу чергу, верхніх дихальних шляхів. Звідси і всі супутні симптоми:

підвищена температура;

першіння в горлі;

закладеність носа і нежить.

Причому, за словами терапевта, у пацієнтів з Covid-19 на тлі виражених симптомів ГРВІ підвищення температури може і не бути. Що, зрозуміло, не означає, що людина не хвора.

– Навпаки, це ознака того, що імунна система ослаблена, вона мляво реагує на атаку вірусу, не включає на повну весь свій оборонний арсенал, в тому числі і високу температуру, – пояснила Людмила Сердюк.

Однак, за словами лікаря, кожен новий штам Covid-19 має свою симптоматичну специфіку. І Stratus – не виняток.

Головними відмінними ознаками Stratus медик назвала:

яскраво виражений дискомфорт у горлі, сильне першіння, схоже з ознаками ларингіту, іноді з тимчасовою втратою голосу;

незвична навіть для класичного ГРВІ втома, коли людин а буквально валиться з ніг при найменшому навантаженні.

За всіма іншими позиціями Stratus практично не відрізняється від звичайного ГРВІ. У тому сенсі, що хвороба триває в середньому 7-10 днів залежно від активності захисних сил організму.

Людмила Сердюк нагадала, що Stratus поки не змінив і групи ризику, тобто категорії, які схильні до більш важкого перебігу хвороби. Це насамперед діти, вагітні, люди після 65 років і пацієнти з супутніми хронічними патологіями.

– Для груп ризику щеплення проти Covid-19 обов’язкове, причому з ревакцинацією через півроку. У той час, як всім іншим рекомендовано один раз на рік, бажано на початку сезону застуд, – зазначила терапевт.

За її словами, саме вакцинація проти Covid-19, а також дотримання елементарних правил особистої гігієни, таких як миття або дезінфекція рук, стануть запорукою того, що якщо інфекція все ж не омине, перебіг хвороби пройде без ускладнень.

І, головне, при появі перших симптомів ГРВІ слід, по-перше, максимально скоротити коло спілкування, по-друге, не займатися самолікуванням і звернутися за допомогою до свого лікаря.

