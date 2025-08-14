В Украине лабораторно подтвержден штамм коронавируса Nimbus. Случай нового субварианта SARS-CoV-2 Омикрон в августе обнаружили в Винницкой области.

Об этом сообщили в Министерства здравоохранения.

В ведомстве объяснили, что выделить Nimbus (NB.1.8.1) удалось благодаря секвенированию — лабораторному исследованию, позволяющему генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Сейчас смотрят

Насколько опасен новый штамм коронавируса Nimbus

Субвариант коронавируса Nimbus (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса Stratus (XFG), сейчас доминирующие в мире. Это новые мутации штамма Омикрона.

Сообщается, что в Украине подтверждены 38 случаев субварианта коронавируса Stratus и один случай субварианта Nimbus.

Мутации коронавируса — это естественный процесс. Как и вирус гриппа SARS-CoV-2 постоянно меняется, появляются новые варианты и субварианты.

— Это привычная эволюция респираторных вирусов, поэтому подходы к профилактике и вакцинации, состав вакцин — в мире меняются каждый сезон, — говорится в сообщении.

По мировой классификации Всемирной организации здравоохранения оба субварианта включены в перечень, как нуждающиеся в мониторинге на уровне стран.

Из-за специфических мутации в белке-шипе субвариантов вирус быстрее распространяется и приводит к тяжелому течению Covid-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Заболеть могут и ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после прививки снижает риск осложнений во время болезни.

Впервые субвариант коронавируса Nimbus (NB.1.8.1) в мире зафиксировали в январе 2025 года, а в США Центр контроля и профилактики болезней (CDC) зарегистрировал NB.1.8.1 в начале весны 2025 года.

По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Обычно его характерный симптом — острая боль в горле.

Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах Covid-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Субвариант коронавируса Stratus (XFG) в мире обнаружили в конце января 2025 года. По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Его характерный симптом – хриплый голос, охриплость.

Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах Covid-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Как предотвратить тяжелое течение заболевания

Вакцинация остается основным способом защиты для предотвращения тяжелого течения болезни и осложнений.

В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, которая адаптирована для защиты против варианта Omicron коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, циркулирующих в мире. Каждый сезон вакцинация остается рекомендуемой для людей, входящих в группу риска тяжелого течения Covid-19.

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев:

взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;

беременным;

людям старше 60 лет;

взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной инфекции;

представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

Необходимость ревакцинации определяет врач, учитывая утвержденные Минздравом Украины рекомендации.

Источник : Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.