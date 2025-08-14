Новый штамм коронавируса Nimbus обнаружен в Украине: подробности от Минздрава
- В Украине обнаружен первый случай штамма коронавируса Nimbus.
- Nimbus и Stratus сейчас доминируют в мире.
- Вакцинация снижает риск тяжелого течения даже при новых штаммах.
В Украине лабораторно подтвержден штамм коронавируса Nimbus. Случай нового субварианта SARS-CoV-2 Омикрон в августе обнаружили в Винницкой области.
Об этом сообщили в Министерства здравоохранения.
В ведомстве объяснили, что выделить Nimbus (NB.1.8.1) удалось благодаря секвенированию — лабораторному исследованию, позволяющему генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.
Насколько опасен новый штамм коронавируса Nimbus
Субвариант коронавируса Nimbus (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса Stratus (XFG), сейчас доминирующие в мире. Это новые мутации штамма Омикрона.
Сообщается, что в Украине подтверждены 38 случаев субварианта коронавируса Stratus и один случай субварианта Nimbus.
Мутации коронавируса — это естественный процесс. Как и вирус гриппа SARS-CoV-2 постоянно меняется, появляются новые варианты и субварианты.
— Это привычная эволюция респираторных вирусов, поэтому подходы к профилактике и вакцинации, состав вакцин — в мире меняются каждый сезон, — говорится в сообщении.
По мировой классификации Всемирной организации здравоохранения оба субварианта включены в перечень, как нуждающиеся в мониторинге на уровне стран.
Из-за специфических мутации в белке-шипе субвариантов вирус быстрее распространяется и приводит к тяжелому течению Covid-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Заболеть могут и ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после прививки снижает риск осложнений во время болезни.
Впервые субвариант коронавируса Nimbus (NB.1.8.1) в мире зафиксировали в январе 2025 года, а в США Центр контроля и профилактики болезней (CDC) зарегистрировал NB.1.8.1 в начале весны 2025 года.
По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Обычно его характерный симптом — острая боль в горле.
Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах Covid-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.
Субвариант коронавируса Stratus (XFG) в мире обнаружили в конце января 2025 года. По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Его характерный симптом – хриплый голос, охриплость.
Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах Covid-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.
Как предотвратить тяжелое течение заболевания
Вакцинация остается основным способом защиты для предотвращения тяжелого течения болезни и осложнений.
В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, которая адаптирована для защиты против варианта Omicron коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, циркулирующих в мире. Каждый сезон вакцинация остается рекомендуемой для людей, входящих в группу риска тяжелого течения Covid-19.
Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев:
- взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
- беременным;
- людям старше 60 лет;
- взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной инфекции;
- представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).
Необходимость ревакцинации определяет врач, учитывая утвержденные Минздравом Украины рекомендации.