Новий штам коронавірусу Nimbus виявлено в Україні: деталі від МОЗ

В Україні лабораторно підтверджено штам коронавірусу Nimbus. Випадок нового субваріанту SARS-CoV-2 Омікрон у серпні виявили у Вінницькій області.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві пояснили, що виділити Nimbus (NB.1.8.1) вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, що дозволяє генетично розшифрувати вірус і виявити, які мутації відбулися в геномі вірусу.

Наскільки небезпечний новий штам коронавіруса Nimbus

Субваріант коронавірусу Nimbus (NB.1.8.1), як і субваріант Stratus (XFG), зараз домінують у світі. Це нові мутації штаму Омікрон.

Повідомляється, що в Україні підтверджено 38 випадків субваріанту коронавірусу Stratus і один випадок субваріанту Nimbus.

Мутації коронавірусу – це природний процес. Як вірус грипу SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти і субваріанти.

– Це звична еволюція респіраторних вірусів, тому підходи до профілактики і вакцинації, склад вакцин у світі змінюються щосезону, – йдеться в повідомленні.

За світовою класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, обидва субваріанти внесені до переліку як такі, що потребують моніторингу на рівні країн.

Через специфічні мутації в білку-шипі субваріантів вірус швидше поширюється і призводить до важкого перебігу Covid-19 у людей з ослабленим імунітетом. Захворіти можуть і раніше вакциновані, проте набутий імунітет після щеплення знижує ризик ускладнень під час хвороби.

Вперше субваріант коронавірусу Nimbus (NB.1.8.1) у світі зафіксували в січні 2025 року, а в США Центр контролю і профілактики хвороб (CDC) зареєстрував NB.1.8.1 на початку весни 2025 року.

За даними моніторингу, субваріант не викликає більш важкого перебігу хвороби, ніж попередні варіанти. Зазвичай його характерний симптом – гострий біль у горлі.

Решта симптомів субваріанту такі ж, як і при інших варіантах Covid-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Субваріант коронавірусу Stratus (XFG) у світі виявили наприкінці січня 2025 року. За даними моніторингу, субваріант не викликає більш важкого перебігу хвороби, ніж попередні варіанти. Його характерний симптом – хрипкий голос, охриплість.

Решта симптомів субваріанту такі ж, як і при інших варіантах Covid-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Як запобігти тяжкому перебігу захворювання

Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень.

В Україні використовують Омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту Omicron коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі. Щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу Covid-19.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу у ревакцинації визначає лікар, враховуючи затверджені МОЗ України рекомендації.

Джерело : МОЗ

