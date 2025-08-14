Во Львове онкологи успешно прооперировали 102-летнего мужчину

Главное За два года небольшое пятно на коже мужчины выросло до 8 см.

Какие симптомы заставили 102-летнего пациента обратиться к врачам.

Онкологи объяснили, когда возраст не является противопоказанием для операции.

Специалисты Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра успешно провели операцию 102-летнему пациенту с диагнозом “рак кожи”.

Онкооперация в 102 года: что рассказали медики

— История пана Василия началась еще в мае 2023 года, когда на коже появилось небольшое пятнышко. Сначала оно не вызывало никакого дискомфорта, поэтому мужчина не спешил обращаться к врачам, — рассказывают медики.

Но со временем опухоль начала расти. В июле 2025 года ее размер достиг 8 см, появились язвы, нагноение, боль и кровотечения. Поэтому родственники мужчины обратились во Львовский онкоцентр.

Команда онкологов провела ряд необходимых обследований, после которых установила, что, несмотря на солидный возраст, общее состояние здоровья позволяет провести вмешательство.

Медики объяснили, что возраст сам по себе не противопоказан для операции. Специалисты оценивают сердечную деятельность, работу почек, общие характеристики.

У Василия эти показатели были удовлетворительными, но было принято решение оперировать под местной анестезией, чтобы избежать рисков общего наркоза.

— Опухоль удалили, сразу выполнили пластику. Рана зажила, а гистология подтвердила: высоко дифференцированный плоскоклеточный рак кожи с чистыми краями резекции – хороший прогноз, — рассказал врач отделения опухолей головы и шеи Роман Слипецкий.

Сегодня Василий чувствует себя хорошо, боль и кровотечения исчезли.

Медики утверждают, что этот случай — доказательство того, что возраст не должен быть барьером для лечения. Если состояние пациента позволяет, даже в 102 года можно провести успешную операцию и вернуть человеку качество жизни. Главное не медлить с диагностикой и лечением.

Источник: Львовский ОРЛДЦ

Фото: Львовский ОРЛДЦ

