Уничтожает угарный газ без побочных эффектов: создан новый антидот против отравления

Главное Новый белковый антидот действует быстро и эффективно. Во время экспериментов токсины вышли менее чем за минуту.

Молекула RcoM-HBD-CCC не повышает артериальное давление. Это важное преимущество для пациентов в критическом состоянии.

Средство можно применять не только при отравлении угарным газом, но и в качестве заменителя крови при тяжелой анемии или трансплантации органов.

Ученые Медицинской школы Университета Мэриленда (США) создали белковый антидот против отравления угарным газом.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Белковая молекула уничтожает угарный газ: что известно

В настоящее время основным методом против отравления угарным газом является кислородная терапия, но даже после нее почти половина пациентов страдают от поражений сердца и мозга.

Зато разработка исследователей из США, которые создали новую белковую молекулу RcoM-HBD-CCC, может стать быстрым и безопасным средством лечения.

Как губка, она быстро связывает угарный газ в крови, не взаимодействуя с кислородом или другими важными молекулами.

В испытаниях на мышах молекула эффективно очищала кровь от токсинов, которые выводились из организма менее чем за минуту.

К тому же, в отличие от других белковых средств, препарат не вызывал резкого повышения артериального давления.

По словам специалистов, его можно применять не только как быстрый внутривенный антидот, заменитель крови при тяжелой анемии, геморрагическом шоке или для сохранения органов перед трансплантацией в стационарных больницах, но и даже при оказании экстренной помощи.

Следующий этап предусматривает проведение дополнительных доклинических исследований для определения оптимальных доз.

Почему угарный газ так опасен

Опасность отравления угарным газом заключается в том, что он бесцветен и не имеет запаха, поэтому его невозможно обнаружить без специальных датчиков.

Он образуется при неполном сгорании топлива (природного газа, дров, угля и т. д.) и может накапливаться в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, например в гаражах, котельных или квартирах с неисправными дымоходами.

Когда человек вдыхает угарный газ, молекулы CO занимают место кислорода в гемоглобине, образуя карбоксигемоглобин (COHb).

Это приводит к тому, что органы и ткани, в частности мозг и сердце, начинают страдать от острого кислородного голодания, или гипоксии.

Источник : УНИАН

