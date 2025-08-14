Знищує чадний газ без побічних ефектів: створено новий антидот проти отруєння

Головне Новий білковий антидот діє швидко та ефективно. Під час експериментів токсини вийшли менш ніж за хвилину.

Молекула RcoM-HBD-CCC не підвищує артеріальний тиск. Це важлива перевага для пацієнтів у критичному стані.

Засіб можна застосовути не лише від отруєння чадним газом, а й як замінник крові при тяжкій анемії чи трансплантації органів.

Науковці Медичної школи Університету Меріленду (США) створили білковий антидот проти отруєння чадним газом.

Результати дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Білкова молекула знищує чадний газ: що відомо

Наразі основним методом лікування отруєння чадним газом є киснева терапія, але навіть після неї майже половина пацієнтів страждає від ураження серця та мозку.

Натомість розробка дослідників США, які створили нову білкову молекулу RcoM-HBD-CCC, може стати швидким і безпечним засобом лікування.

Наче губка, вона швидко зв’язує чадний газ у крові, не взаємодіючи з киснем чи іншими важливими молекулами.

У випробуваннях на мишах молекула ефективно очищала кров від токсинів, які виводилися з організму менш ніж за хвилину.

До того ж, на відміну від інших білкових засобів, препарат не викликав різкого підвищення артеріального тиску.

За словами фахівців, його можна застосовувати не тільки як швидкий внутрішньовенний антидот, замінник крові при тяжкій анемії, геморагічному шоці чи для збереження органів перед трансплантацією у стаціонарних лікарнях, а й навіть під час надання екстреної допомоги.

Наступний етап передбачає проведення додаткових доклінічних досліджень для визначення оптимальних доз.

Чому чадний газ такий небезпечний

Небезпека отруєння чадним газом полягає в тому, що він є безбарвним і не має запаху, тому його неможливо виявити без спеціальних датчиків.

Джерело : УНІАН

