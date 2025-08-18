Бактерии и вирусы, уничтожающие онкоклетки: создан новый метод лечения рака

Ученые Колумбийского инженерного института разработали инновационный метод лечения рака.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Biomedical Engineering, показано, как с помощью системы CAPPSID, действующей, как троянский конь, уничтожаются онкоопухоли.

Новая система CAPPSID: что известно

Одним из самых больших препятствий онкопациентов является собственная защитная система организма. Если человек имеет антитела против вируса — от предыдущей инфекции или вакцинации — эти антитела могут нейтрализовать его до того, как он достигнет опухоли.

Команда Колумбийского университета обошла эту проблему, поместив вирус внутрь бактерий.

— Бактерии действуют, как троянский конь или плащ-невидимка, скрывая вирус от циркулирующих антител и перенося его туда, где он нужен, — говорит один из авторов исследования.

По мнению ученых, такая стратегия особенно важна для вирусов, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.

Ключевая особенность метода — безопасность. Вирус может размножаться только в присутствии бактерий и только внутри опухоли, что делает невозможным распространение инфекции на здоровые ткани.

Эксперименты на мышах подтвердили эффективность разработанной ими системы CAPPSID: бактерии Salmonella typhimurium естественно мигрировали в опухолевые клетки и доставляли вирусы без всякой угрозы для организма.

— Мы пытались усовершенствовать лечение рака, позволяя бактериям доставлять и активировать специальный вирус непосредственно в опухолевых клетках. Одновременно мы разрабатывали защитные механизмы, чтобы ограничить распространение вируса за пределы опухоли, — отмечает соавтор исследования Джонатан Пабон.

Ученые считают, что это первый пример искусственного взаимодействия бактерий и вирусов в борьбе с раком.

Следующий шаг — доклинические испытания и подготовка к тестированию на людях.

Источник: Science Daily

