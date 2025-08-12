Готовая вакцина может предотвратить рецидив рака – исследование

Главное мРНК-вакцина подходит для массового применения, без персонализации под конкретную опухоль.

17 онкологических пациентов из 25 имели сильный иммунный ответ после вакцинации.

Исследование было направлено в первую очередь на оценку безопасности.

Эксперты заявили, что результаты заслуживают внимания.

Готовая мРНК-вакцина показала многообещающие результаты в предотвращении рецидивов рака поджелудочной железы и колоректального рака.

К такому выводу пришли американские исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Вакцина против рецидива рака: что известно

Вакцины против рака стали предметом многообещающих исследований в последние годы.

Такие вакцины обучают иммунную систему организма распознавать раковые клетки, чтобы любые клетки, появляющиеся снова после лечения, например, хирургического вмешательства, можно было обнаружить и уничтожить, что снижает риск рецидива заболевания.

Многие противораковые вакцины, в том числе некоторые из тех, которые основаны на технологии мРНК, персонализируются под опухоли пациента.

Однако исследование показало, что неперсонализированная экспериментальная вакцина, которая уже производится в больших масштабах, может помочь предотвратить рецидив рака поджелудочной железы и колоректального рака.

По словам экспертов, если дальнейшие испытания подтвердят эффективность этого подхода, он может оказаться полезным, поскольку вакцина, скорее всего, будет дешевле и ее быстрее получить, чем прививки мРНК, а также она менее токсична, чем некоторые другие методы лечения.

Авторы отметили, что у 90% пациентов с раком поджелудочной железы и у 50% пациентов с колоректальным раком наблюдаются мутации в гене Kras. Эти мутации приводят к образованию измененных белков Kras, которые вызывают деление и пролиферацию клеток.

Исследователи сообщили о том, как они ввели вакцину под названием ELI-002 2P 20 пациентам, перенесшим операцию по удалению рака поджелудочной железы, и пятерым пациентам, перенесшим операцию по удалению колоректального рака.

При медианном наблюдении, длившемся почти 20 месяцев, группа обнаружила, что пациенты разделились на две группы: 17 человек имели сильный иммунный ответ на прививку и восемь человек, у которых реакция была более слабой.

Команда обнаружила, что у пациентов первой группы рак рецидивировал дольше, и в целом они прожили дольше. В целом, четверо из этих 17 пациентов умерли в период наблюдения, по сравнению с семью из восьми, у которых иммунный ответ был ниже.

Однако исследование находится на ранней стадии и направлено в первую очередь на оценку безопасности, в нем приняли участие всего 25 человек, не было контрольной группы, и рассматривались два совершенно разных типа рака.

Тем не менее, эксперты заявили, что результаты заслуживают внимания.

Источник : The Guardian

