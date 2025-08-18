Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Базова зарплата лікарів повинна бути не нижче 35 тис. грн — Свириденко

підвищення зарплати медикам
Фото: Pixabay

Базова оплата праці лікарів первинної та екстреної медицини повинна бути не нижче 35 тис. грн.

Про це прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила під час презентації Програми дій уряду.

Підвищення базової оплати лікарів: що відомо

– Ми підвищуємо зарплату медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини повинна бути не нижчою за 35 тис. грн, – сказала Свириденко.

За її словами, для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі працюватимуть у прифронтових регіонах або в сільській місцевості, буде збільшено одноразову допомогу в 13 разів. Це, за її словами, 200 тис. грн.

– Також медики зможуть отримати службове житло, – наголосила прем’єр.

Уряд збільшує фінансування медиків, які працюють у віддалених і прифронтових громадах – медичним закладам підвищено розмір виплат за Програмою медичних гарантій.

Крім того, держава продовжує надавати медикам житло.

Джерело: презентація Програми дій уряду

