Базова зарплата лікарів повинна бути не нижче 35 тис. грн — Свириденко
Базова оплата праці лікарів первинної та екстреної медицини повинна бути не нижче 35 тис. грн.
Про це прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила під час презентації Програми дій уряду.
Підвищення базової оплати лікарів: що відомо
– Ми підвищуємо зарплату медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини повинна бути не нижчою за 35 тис. грн, – сказала Свириденко.
За її словами, для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі працюватимуть у прифронтових регіонах або в сільській місцевості, буде збільшено одноразову допомогу в 13 разів. Це, за її словами, 200 тис. грн.
– Також медики зможуть отримати службове житло, – наголосила прем’єр.
Уряд збільшує фінансування медиків, які працюють у віддалених і прифронтових громадах – медичним закладам підвищено розмір виплат за Програмою медичних гарантій.
Крім того, держава продовжує надавати медикам житло.
Джерело: презентація Програми дій уряду