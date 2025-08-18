Covid-19 приводит к старению кровеносных сосудов на пять лет — исследование

Главное Жесткие кровеносные сосуды повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании участвовали почти 2,5 тыс. человек из 16 стран.

У вакцинированных против Covid-19 сосуды после болезни были менее жесткими.

Инфекция Covid-19 может привести к старению кровеносных сосудов примерно на пять лет. Особенно это выражено у женщин.

К такому выводу пришла международная команда исследователей под руководством ученых из Парижского университета Сите.

Как коронавирус влияет на сосуды: что выяснили ученые

Кровяные сосуды постепенно становятся более жесткими с возрастом, но новое исследование предполагает, что Covid-19 может ускорить этот процесс.

Эксперты отмечают важность этого, поскольку люди с более жесткими кровеносными сосудами подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт.

В научном эксперименте приняли участие 2 390 человек из 16 стран (Австрия, Австралия, Бразилия, Канада, Кипр, Франция, Греция, Италия, Мексика, Норвегия, Турция, Великобритания и США), которые были набраны в период с сентября 2020 года по февраль 2022 года.

Их классифицировали по таким признакам:

никогда не болели Covid-19;

недавно переболели Covid-19, но не были госпитализированы;

госпитализированы с Covid-19 в общую палату;

госпитализированы с Covid-19 в отделение интенсивной терапии.

Исследователи оценили сосудистый возраст каждого человека с помощью устройства, измеряющего скорость распространения волны артериального давления между сонной артерией (в шее) и бедренными артериями (в ногах).

Этот показатель называется скоростью распространения пульсовой волны в сонной и бедренной артериях (СПВ). Чем выше этот показатель, тем жестче кровеносные сосуды и тем выше сосудистый возраст человека.

Измерения проводились через шесть месяцев после заражения Covid-19 и повторно через 12 месяцев.

Выяснилось, что у всех групп пациентов, перенесших Covid-19, включая пациентов с легкой формой, артерии были более жесткими по сравнению с теми, кто не был инфицирован.

Отмечается, что этот эффект был более выражен у женщин, чем у мужчин, а также у людей с стойкими симптомами длительного коронавируса, такими как одышка и усталость.

По словам ученых, одной из причин различий между женщинами и мужчинами могут быть различия в работе иммунной системы. У женщин иммунный ответ развивается быстрее и сильнее, что может защитить их от инфекции.

Однако этот же ответ может также усилить повреждение кровеносных сосудов после первичного инфицирования.

Важно также отметить, что, согласно результатам исследования, у людей, вакцинированных против от Covid-19, артерии, как правило, были менее жесткими, чем у непривитых.

Источник : MedicalXpress

