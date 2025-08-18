Covid-19 приводит к старению кровеносных сосудов на пять лет — исследование
- Жесткие кровеносные сосуды повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- В исследовании участвовали почти 2,5 тыс. человек из 16 стран.
- У вакцинированных против Covid-19 сосуды после болезни были менее жесткими.
Инфекция Covid-19 может привести к старению кровеносных сосудов примерно на пять лет. Особенно это выражено у женщин.
К такому выводу пришла международная команда исследователей под руководством ученых из Парижского университета Сите.
Как коронавирус влияет на сосуды: что выяснили ученые
Кровяные сосуды постепенно становятся более жесткими с возрастом, но новое исследование предполагает, что Covid-19 может ускорить этот процесс.
Эксперты отмечают важность этого, поскольку люди с более жесткими кровеносными сосудами подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт.
В научном эксперименте приняли участие 2 390 человек из 16 стран (Австрия, Австралия, Бразилия, Канада, Кипр, Франция, Греция, Италия, Мексика, Норвегия, Турция, Великобритания и США), которые были набраны в период с сентября 2020 года по февраль 2022 года.
Их классифицировали по таким признакам:
- никогда не болели Covid-19;
- недавно переболели Covid-19, но не были госпитализированы;
- госпитализированы с Covid-19 в общую палату;
- госпитализированы с Covid-19 в отделение интенсивной терапии.
Исследователи оценили сосудистый возраст каждого человека с помощью устройства, измеряющего скорость распространения волны артериального давления между сонной артерией (в шее) и бедренными артериями (в ногах).
Этот показатель называется скоростью распространения пульсовой волны в сонной и бедренной артериях (СПВ). Чем выше этот показатель, тем жестче кровеносные сосуды и тем выше сосудистый возраст человека.
Измерения проводились через шесть месяцев после заражения Covid-19 и повторно через 12 месяцев.
Выяснилось, что у всех групп пациентов, перенесших Covid-19, включая пациентов с легкой формой, артерии были более жесткими по сравнению с теми, кто не был инфицирован.
Отмечается, что этот эффект был более выражен у женщин, чем у мужчин, а также у людей с стойкими симптомами длительного коронавируса, такими как одышка и усталость.
По словам ученых, одной из причин различий между женщинами и мужчинами могут быть различия в работе иммунной системы. У женщин иммунный ответ развивается быстрее и сильнее, что может защитить их от инфекции.
Однако этот же ответ может также усилить повреждение кровеносных сосудов после первичного инфицирования.
Важно также отметить, что, согласно результатам исследования, у людей, вакцинированных против от Covid-19, артерии, как правило, были менее жесткими, чем у непривитых.