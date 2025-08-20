Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Україна переходить на новий календар профілактичних щеплень: що зміниться у 2026 році

вакцина проти рецидиву рака
Фото: Pixabay

З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний  календар профілактичних щеплень.

Про зміни розповів заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Національний календар профілактичних щеплень-2026: що відомо

Міністерство охорони здоров’я запускає новий календар щеплень за європейським підходом у використанні мультикомпонентних вакцин.

– Це дозволить дитині, прийшовши один раз до лікаря, отримати максимум захисту з мінімальною кількістю уколів, – зазначив Кузін.

Згідно з новим документом, з 1 січня 2026 року запроваджено одноразову вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12-13 років.

Також оновлюється схема імунізації проти вірусного гепатиту В – щеплення проводитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців.

Крім того, щеплення від кору, паротиту та краснухи (КПК) відтепер рекомендуватимуть дітям у віці 1 та 4 роки.

За словами фахівців, така схема забезпечить кращий захист дітей у ранньому віці та знизить ризик тяжкого перебігу хвороби.

Вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) будуть проводити вже через 24 години після народження, а не на 3–5 добу.

Для дітей до 9 місяців щеплення здійснюватимуть без попереднього тесту, якщо відсутній контакт із хворим на туберкульоз.

Також з 2026 року Україна відмовиться від пероральної вакцини проти поліомієліту, перейшовши на більш сучасні ін’єкційні варіанти.

Раніше повідомлялося про новий штам Covid-19, від якого у Києві зафіксували декілька смертельних випадків.

Кузін закликав українців вакцинуватися, наголошуючи, що щеплення проти коронавірусу досі доступні в усіх медичних закладах.

щеплення вакцинація

Пов'язані теми:

Ігор КузінВакцинаціяМОЗ УкраїниЩеплення
