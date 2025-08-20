Україна переходить на новий календар профілактичних щеплень: що зміниться у 2026 році
З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень.
Про зміни розповів заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Національний календар профілактичних щеплень-2026: що відомо
Міністерство охорони здоров’я запускає новий календар щеплень за європейським підходом у використанні мультикомпонентних вакцин.
– Це дозволить дитині, прийшовши один раз до лікаря, отримати максимум захисту з мінімальною кількістю уколів, – зазначив Кузін.
Згідно з новим документом, з 1 січня 2026 року запроваджено одноразову вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12-13 років.
Також оновлюється схема імунізації проти вірусного гепатиту В – щеплення проводитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців.
Крім того, щеплення від кору, паротиту та краснухи (КПК) відтепер рекомендуватимуть дітям у віці 1 та 4 роки.
За словами фахівців, така схема забезпечить кращий захист дітей у ранньому віці та знизить ризик тяжкого перебігу хвороби.
Вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) будуть проводити вже через 24 години після народження, а не на 3–5 добу.
Для дітей до 9 місяців щеплення здійснюватимуть без попереднього тесту, якщо відсутній контакт із хворим на туберкульоз.
Також з 2026 року Україна відмовиться від пероральної вакцини проти поліомієліту, перейшовши на більш сучасні ін’єкційні варіанти.
Раніше повідомлялося про новий штам Covid-19, від якого у Києві зафіксували декілька смертельних випадків.
Кузін закликав українців вакцинуватися, наголошуючи, що щеплення проти коронавірусу досі доступні в усіх медичних закладах.