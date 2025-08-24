Популярное обезболивающее во время беременности может повлиять на развитие ребенка

Главное Этот препарат долгое время считался безопасным вариантом для будущих мам.

Ученые проанализировали 46 исследований с участием более 100 тыс. человек.

Важны консультациии с врачами о безопасных альтернативах лечения боли у беременных.

Самое популярное в мире обезболивающее, которое чаще всего принимают беременные женщины, может быть связано с повышенным риском развития аутизма и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей.

К такому выводу в ходе исследования пришли ученые из Гарвардского университета и больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Обезболивающее и риски для беременных: что известно

Парацетамол, широко продаваемый в США под торговой маркой Тайленол, долгое время считался безопасным вариантом для будущих мам, страдающих от головных болей, лихорадки или незначительной боли.

Сейчас смотрят

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) даже включила его в список препаратов первого выбора во время беременности при условии приема в низких дозах и только в течение короткого периода времени.

В ходе научного эксперимента ученые проанализировали 46 исследований с участием более 100 тыс. человек, что сделало это исследование самым масштабным и подробным по данному вопросу на сегодняшний день.

— Результаты указывают на сильную связь между пренатальным воздействием парацетамола и более высокой частотой аутизма и СДВГ, — говорится в сообщении.

Хотя исследование не доказывает, что препарат напрямую вызывает эти состояния, эксперты утверждают, что даже небольшое повышение риска может иметь серьёзные последствия для общественного здравоохранения.

Ученые подчеркнули, что женщинам не следует резко прекращать прием парацетамола по рекомендации врача, поскольку нелеченная лихорадка или сильная боль во время беременности сами по себе могут навредить ребёнку.

В этом контексте важны консультации с медицинскими работниками о безопасных альтернативах и немедикаментозных методах лечения.

Источник: Express

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.