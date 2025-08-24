Популярне знеболювальне під час вагітності може вплинути на розвиток дитини

Головне Цей препарат тривалий час вважався безпечним варіантом для майбутніх мам.

Вчені проаналізували 46 досліджень за участю понад 100 тис. осіб.

Важливі консультації з лікарями про безпечні альтернативи лікування болю у вагітних.

Найпопулярніший у світі знеболювальний засіб, який найчастіше приймають вагітні жінки, може бути пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку аутизму та синдрому дефиціту уваги та гіперактивності (СДУГ) у дітей.

Такого висновку в ході дослідження дійшли вчені з Гарвардського університету та лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку.

Знеболювальне і ризики для вагітних: що відомо

Парацетамол, який широко продається в США під торговою маркою Тайленол, довгий час вважався безпечним варіантом для майбутніх мам, які страждають від головного болю, лихоманки або незначного болю.

Національна служба охорони здоров’я Великобританії (NHS) навіть зарахувала його до списку препаратів першого вибору під час вагітності за умови прийому в низьких дозах і тільки протягом короткого періоду часу.

Під час наукового експерименту вчені проаналізували 46 досліджень за участі понад 100 тис. осіб, що зробило це дослідження наймасштабнішим і найдетальнішим з цього питання на сьогоднішній день.

– Результати вказують на сильний зв’язок між пренатальним впливом парацетамолу і більш високою частотою аутизму і СДУГ, – йдеться в повідомленні.

Хоча дослідження не доводить, що препарат безпосередньо спричиняє ці стани, експерти стверджують, що навіть невелике підвищення ризику може мати серйозні наслідки для громадського здоров’я.

Вчені наголосили, що жінкам не слід різко припиняти прийом парацетамолу за рекомендацією лікаря, оскільки нелікована лихоманка або сильний біль під час вагітності самі по собі можуть нашкодити дитині.

У цьому контексті важливі консультації з медичними працівниками про безпечні альтернативи та немедикаментозні методи лікування.

Джерело: Express

