В каждом вдохе, который делают люди дома или в машине, содержится значительное количество микропластика, достаточно мелкого, чтобы проникнуть глубоко в легкие.

К такому выводу в ходе исследования пришли французские ученые из Тулузского университета.

Влияние микропластика на здоровье: что известно

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Plos One, человек может вдыхать до 68 тыс. мельчайших пластиковых частиц ежедневно.

Сейчас смотрят

— Мы были весьма удивлены обнаруженным уровнем микропластика — он оказался значительно выше, чем предполагалось ранее, — отметила соавтор исследования Надежда Яковенко.

По ее словам, размер частиц настолько мал, что они могут легко проникают в ткани, в кровоток и глубоко в дыхательные пути.

Микропластик — это крошечные частицы, которые либо намеренно добавляются в потребительские товары, либо являются продуктами распада более крупных пластиковых частиц.

Эти частицы содержат около 16 тыс. химических веществ, присутствующих в пластике, многие из которых, такие как бисфенол А, фталаты и перфторированные жирные кислоты (ПФА), представляют серьезную опасность для здоровья.

Это вещество обнаружено во всем организме человека и может проникать через плацентарный и мозговой барьеры.

Считалось, что основными путями воздействия являются пища и вода, но новое исследование подчеркивает риски, связанные с загрязнением воздуха. Помимо прочего, микропластик связан с хроническим воспалением легких, которое может привести к раку легких.

Концентрация в воздухе помещений значительно выше, чем на улице, что, по словам авторов исследования, вызывает беспокойство, поскольку люди проводят в помещении около 90% дня.

В ходе исследования измерялся воздух в комнатах нескольких квартир, а также в салонах автомобилей во время движения. Предполагается, что источником микропластика в квартирах является разлагающийся пластик из потребительских товаров, от одежды и кухонных принадлежностей до ковров.

Между тем, концентрация пластика в воздухе автомобилей была примерно в четыре раза выше, чем в квартирах. Поскольку автомобили представляют собой замкнутое пространство меньшего размера.

Хотя полностью избежать попадания микропластика в воздух невозможно, его воздействие можно сократить, максимально устранив пластик в домашней обстановке, покупая изделия из дерева, металла, натуральных волокон или материалов, отмечают эксперты.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.