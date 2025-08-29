У кожному вдиху, який роблять люди вдома або в машині, міститься значна кількість мікропластику, досить дрібного, щоб проникнути глибоко в легені.

Такого висновку під час дослідження дійшли французькі вчені з Тулузького університету.

Вплив мікропластику на здоров’я: що відомо

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Plos One, людина може вдихати до 68 тис. найдрібніших пластикових частинок щодня.

Зараз дивляться

– Ми були дуже здивовані виявленим рівнем мікропластику – він виявився значно вищим, ніж передбачалося раніше, – зазначила співавторка дослідження Надія Яковенко.

За її словами, розмір частинок такий малий, що вони можуть легко проникати в тканини, в кров і глибоко в дихальні шляхи.

Мікропластик – це крихітні частинки, які або навмисно додаються в споживчі товари, або є продуктами розпаду більших пластикових частинок.

Ці частинки містять близько 16 тис. хімічних речовин, присутніх у пластику, багато з яких, такі як бісфенол А, фталати і перфторовані жирні кислоти (ПФА), становлять серйозну небезпеку для здоров’я.

Ця речовина виявлена в усьому організмі людини і може проникати через плацентарний і мозковий бар’єри.

Вважалося, що основними шляхами впливу є їжа і вода, але нове дослідження вказує на ризики, пов’язані із забрудненням повітря. Крім іншого, мікропластик пов’язаний із хронічним запаленням легенів, яке може спричинити рак легень.

Концентрація в повітрі приміщень значно вища, ніж на вулиці, що, за словами авторів дослідження, викликає занепокоєння, оскільки люди проводять у приміщенні близько 90% дня.

Під час дослідження вимірювалося повітря в кімнатах декількох квартир, а також у салонах автомобілів під час руху. Передбачається, що джерелом мікропластику в квартирах є пластик, що розкладається, зі споживчих товарів – від одягу і кухонного приладдя до килимів.

Тим часом концентрація пластику в повітрі автомобілів була приблизно в чотири рази вищою, ніж у квартирах, оскільки автомобілі є замкнутим простором меншого розміру.

Хоча повністю уникнути потрапляння мікропластику в повітря неможливо, його вплив можна зменшити, максимально усунувши пластик у домашніх умовах, купуючи вироби з дерева, металу, натуральних волокон або матеріалів, зазначають експерти.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.