Кардиологи, исследователи и эксперты в области здравоохранения заявили о своей крайней обеспокоенности по поводу вредного воздействия на подростков и молодых людей токсинов и канцерогенов, которые содержатся в электронных сигаретах.

Вред для здоровья электронных сигарет: что известно

По слова экспертов, уровень никотина в электронных сигаретах может быть очень высоким, что повышает риск развития зависимости и повреждения развивающегося мозга у подростков.

Дети также рискуют получить долгосрочные сердечно-сосудистые заболевания из-за курения в школе и университете.

— Вейпинг может нанести непоправимый вред мозгу и сердцу детей. Он повышает артериальное давление, частоту сердечных сокращений, и, как мы знаем, артерии становятся более жесткими, — заявила крупнейшей в мире специалист по проблемам сердца, профессор Майя-Лиза Лехен.

По ее словам, вейпинг нагружает сердечно-сосудистую систему детей. У них учащается пульс и сужаются кровеносные сосуды, что со временем может привести к повышению ригидности артерий в сердце.

Регулярное вейпинг может привести к повышению артериального давления, что, в свою очередь, увеличивает риск развития нарушений сердечного ритма, инсульта и даже инфаркта.

Профессор сослалась на исследование, опубликованное в прошлом году в журнале New England Journal of Medicine, в котором предполагалось, что вейпинг увеличивает риск инсульта почти на треть (32%).

Когда электронные сигареты нагревают жидкости до более высоких температур, они также могут выделять большее количество вредных химических веществ, которые могут попасть в легкие, в кровь и проникнуть в сердце.

Исследования показывают, что жидкости в электронных сигаретах при нагревании могут выделять известные канцерогены, такие как формальдегид и ацетальдегид. Эти и другие химические вещества могут повреждать кровеносные сосуды, вызывать воспаление и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— Когда дети бросают вейпинг, у некоторых из них возникает никотиновая абстиненция, которая может привести к учащению пульса и повышению артериального давления, — рассказала Лехен.

По словам экспертов, данные о долгосрочных последствиях для здоровья ограничены, поскольку вейпы — относительно новое и развивающееся явление. Могут пройти годы, прежде чем станут очевидны дальнейшие последствия.

Тем временем Лехен выступает за всемирный запрет на продажу электронных сигарет.

