Как вейпинг влияет на здоровье детей: объяснение кардиолога
- Эксперты предупредили о сердечно-сосудистых рисках для детей от вейпинга.
- Исследования выявили токсины и канцерогены в электронных сигаретах.
- Кардиологи призвали ограничить доступ подростков к вейпингу.
Кардиологи, исследователи и эксперты в области здравоохранения заявили о своей крайней обеспокоенности по поводу вредного воздействия на подростков и молодых людей токсинов и канцерогенов, которые содержатся в электронных сигаретах.
Вред для здоровья электронных сигарет: что известно
По слова экспертов, уровень никотина в электронных сигаретах может быть очень высоким, что повышает риск развития зависимости и повреждения развивающегося мозга у подростков.
Дети также рискуют получить долгосрочные сердечно-сосудистые заболевания из-за курения в школе и университете.
— Вейпинг может нанести непоправимый вред мозгу и сердцу детей. Он повышает артериальное давление, частоту сердечных сокращений, и, как мы знаем, артерии становятся более жесткими, — заявила крупнейшей в мире специалист по проблемам сердца, профессор Майя-Лиза Лехен.
По ее словам, вейпинг нагружает сердечно-сосудистую систему детей. У них учащается пульс и сужаются кровеносные сосуды, что со временем может привести к повышению ригидности артерий в сердце.
Регулярное вейпинг может привести к повышению артериального давления, что, в свою очередь, увеличивает риск развития нарушений сердечного ритма, инсульта и даже инфаркта.
Профессор сослалась на исследование, опубликованное в прошлом году в журнале New England Journal of Medicine, в котором предполагалось, что вейпинг увеличивает риск инсульта почти на треть (32%).
Когда электронные сигареты нагревают жидкости до более высоких температур, они также могут выделять большее количество вредных химических веществ, которые могут попасть в легкие, в кровь и проникнуть в сердце.
Исследования показывают, что жидкости в электронных сигаретах при нагревании могут выделять известные канцерогены, такие как формальдегид и ацетальдегид. Эти и другие химические вещества могут повреждать кровеносные сосуды, вызывать воспаление и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
— Когда дети бросают вейпинг, у некоторых из них возникает никотиновая абстиненция, которая может привести к учащению пульса и повышению артериального давления, — рассказала Лехен.
По словам экспертов, данные о долгосрочных последствиях для здоровья ограничены, поскольку вейпы — относительно новое и развивающееся явление. Могут пройти годы, прежде чем станут очевидны дальнейшие последствия.
Тем временем Лехен выступает за всемирный запрет на продажу электронных сигарет.