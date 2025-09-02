Кардіологи, дослідники та експерти в галузі охорони здоров’я заявили про своє надзвичайне занепокоєння з приводу шкідливого впливу на підлітків і молодих людей токсинів і канцерогенів, які містяться в електронних сигаретах.

Шкода для здоров’я електронних сигарет: що відомо

За словами експертів, рівень нікотину в електронних сигаретах може бути дуже високим, що підвищує ризик розвитку залежності та пошкодження мозку, що розвивається, у підлітків.

Діти також ризикують отримати довгострокові серцево-судинні захворювання через куріння в школі та університеті.

– Вейпінг може завдати непоправної шкоди мозку і серцю дітей. Він підвищує артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, і, як ми знаємо, артерії стають більш жорсткими, – заявила найбільший у світі фахівець з проблем серця, професор Майя-Ліза Лехен.

За її словами, вейпінг навантажує серцево-судинну систему дітей. У них частішає пульс і звужуються кровоносні судини, що з часом може призвести до підвищення ригідності артерій в серці.

Регулярне вейпінг може призвести до підвищення артеріального тиску, що, в свою чергу, збільшує ризик розвитку порушень серцевого ритму, інсульту і навіть інфаркту.

Коли електронні сигарети нагрівають рідини до більш високих температур, вони також можуть виділяти більшу кількість шкідливих хімічних речовин, які можуть потрапити в легені, в кров і проникнути в серце.

Дослідження показують, що рідини в електронних сигаретах при нагріванні можуть виділяти відомі канцерогени, такі як формальдегід і ацетальдегід. Ці та інші хімічні речовини можуть пошкоджувати кровоносні судини, викликати запалення і підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

– Коли діти кидають вейпінг, у деяких з них виникає нікотинова абстиненція, яка може призвести до прискорення пульсу і підвищення артеріального тиску, – розповіла Лехен.

За словами експертів, дані про довгострокові наслідки для здоров’я обмежені, оскільки вейпи – відносно нове і розвивається явище. Можуть пройти роки, перш ніж стануть очевидними подальші наслідки.

Тим часом Лехен виступає за всесвітню заборону продажу електронних сигарет.

Джерело : The Guardian

